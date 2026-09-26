Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Exploze domu v Aténách: šest mrtvých, z toho čtyři američtí turisté

Autor: ,
  18:44

Fotogalerie3

Záchranáři zasahují u zřícené budovy v aténské turistické čtvrti Plaka, kde si exploze vyžádala šest obět (26. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Počet obětí páteční exploze a následného zřícení budovy v aténské turistické čtvrti Plaka v sobotu vzrostl na šest poté, co záchranáři z trosek vyprostili další čtyři těla. Píší o tom agentury.Záchranáři v těžké výstroji nalezli ve dvoupodlažní budově těla šesti lidí: čtyř amerických turistů ubytovaných v prvním patře a staršího páru tvořeného Britem a Řekyní, který bydlel ve druhém patře.Oba páry turistů se v pátek odpoledne měly odbavit na aténském letišti, ale nedostavily se.

Na pátrací a záchranné akci se podílelo 30 hasičů a tři psi. Na záběrech jsou vidět trosky rozeseté po ulici a auta poničená padajícími úlomky. Farář nedalekého kostela uvedl, že nedělní bohoslužba se kvůli poškozenému kostelu bude konat pod širým nebem.

Tragédie na letecké přehlídce. V Řecku se zřítila stíhačka, oba piloti zemřeli

Úřady vyšetřují příčinu výbuchu, za nímž podle pátečního vyjádření aténského starosty Charise Dukase stojí zřejmě masivní únik plynu. Exploze podle něj zranila dvě ženy a poškodila sousední budovy, z nichž se lidé museli evakuovat. Hrozí, že objekty budou muset být strženy. Lehké zranění utrpěl také jeden další člověk.

Plaka je historická část Atén ležící na úpatí kopce Akropole, nejnavštěvovanější antické památky v Řecku. Rok před výbuchem upozornila skupina obyvatel této čtvrti městskou samosprávu i provozovatele elektrických a plynových sítí na riziko zkratu nebo úniku plynu.

V Řecku se poprali senioři o lehátko na pláži, jeden z nich zemřel

Požadovala také bezpečnostní cvičení s cílem odhalit případné nedostatky. Jeden z obyvatelů dotčené ulice rovněž několik týdnů upozorňoval na zápach plynu a zpravil o tom úřady, napsala agentura AFP.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Exploze domu v Aténách: šest mrtvých, z toho čtyři američtí turisté

Záchranáři zasahují u zřícené budovy v aténské turistické čtvrti Plaka, kde si...

Počet obětí páteční exploze a následného zřícení budovy v aténské turistické čtvrti Plaka v sobotu vzrostl na šest poté, co záchranáři z trosek vyprostili další čtyři těla. Píší o tom...

26. září 2026  18:44

Požár v domě na pražských Vinohradech. Hasiči evakuují lidi, ulice je zcela uzavřena

Hasiči zasahují u požáru bytu ve Francouzské ulici na pražských Vinohradech....

Pražští hasiči v sobotu odpoledne zasahují u požáru bytu ve Francouzské ulici na Vinohradech. Kvůli zásahu a záchraně osob je ulice zcela uzavřená. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.

26. září 2026  18:33

Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzu a konec války

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...

Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako sedmidenní cestovní mapu k míru....

26. září 2026  18:25

Jako ozvěna před vpádem z roku 2022. Jak Putin opět mluví o míru a lidských právech

Ceremoniál k anexi ukrajinských území v Kremlu (30. září 2022)

Byl počátek roku 2022. Ruská vojska tehdy obkličovala Ukrajinu. Vládce Kremlu Vladimir Putin a jeho diplomaté s kamennou tváří opakovali, že žádný útok neplánují a že zprávy západních tajných služeb...

26. září 2026  18:13

V Děčíně vykolejil vagon nákladního vlaku, provoz na koridoru se zastavil

ilustrační snímek

V Děčíně vykolejil v sobotu odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. Provoz na železničním koridoru směrem na státní hranici se kvůli nehodě asi na tři a půl hodiny zastavil, oznámil mluvčí Správy...

26. září 2026  16:35,  aktualizováno  18:01

Traktoriáda na Přerovsku: převrátili se i s vlečkou, skončili v nemocnici

Nedaleko areálu v přerovské části Dluhonice, kde lidé sledovali populární...

Nedaleko areálu v přerovské části Dluhonice, kde lidé sledovali populární závody traktorů, se v sobotu odpoledne převrátila vlečka traktoru. Zranilo se deset lidí. Skončili v nemocnici, všichni ale...

26. září 2026  17:59

Medvědí hladomor ve Skalistých horách. Divočina vtrhla mezi lidi, střetů přibývá

Medvěd baribal se v americkém městě Gold Hill zasekl v autě. (19. července 2026)

Když Patrick Sullivan letos v létě jednou ve tři hodiny ráno krmil svého malého syna, byl si jistý, že venku troubí nějaký šílený soused. Soused to byl, ale ne člověk. Dveře do Toyoty SUV si v...

26. září 2026  17:44

Odbory odmítají navrhovaný růst platů bezpečnostních sborů, žádají víc

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar....

Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od...

26. září 2026  16:36

Je Si zdráv? V USA se opatrně opíral o ženu, v Indii nešel na večeři, všimla si média

Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho manželka Pcheng Li-jüan mávají při...

Záběry z uplynulé cesty čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Spojených států znovu rozvířily spekulace o jeho zdraví. Třiasedmdesátiletý vládce se hned v několika případech při chůzi těžce opíral o...

26. září 2026  16:33

Záhada vytěženého dříví pod Řípem. Starosta kličkuje a nechce říct kubíky a ceny

Pohled z Řípu na severovýchod

Zastupitelé mají podezření, že Krabčice utržily za dřevo víc, než úřad přiznává. V malé obci Krabčice pod horou Říp pokácela najatá těžařská firma už loni stovky kubíků dříví, které zpracovala a z...

26. září 2026  16:20

Jak by Česko žilo bez vody? Začne to zákazem bazénů, skončí vodou na příděl

Premium
Nedostatek vody může vyústit v zásobování obyvatel cisternami.

Dlouhodobá sucha a vysychající koryta řek ukazují, že voda přestává být v Česku samozřejmostí. Pro řešení nedostatku vody však existují přesně připravené scénáře: začínají omezeními pro průmysl a...

26. září 2026  16:04

Vypadá jako torpédo s čelistí aligátora. V Guatemale zachraňují prehistorickou rybu

Ochránci přírody v Guatemale vypustili do volné přírody stovky mladých kostlínů...

Ochránci přírody vypustili do volné přírody v jižní Guatemale stovky mladých kostlínů tropických, ryb připomínajících protáhlým tělem torpédo a čelistí aligátora. Kostlína tropického, latinsky...

26. září 2026  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde