Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele přesáhl 4000

"Oficiální bilance k 10. červenci: 4118 mrtvých," uvádí prohlášení, které na Telegramu zveřejnil Rodríguez. Počet zraněných 16.740 zůstává stejný jako ve čtvrtek.
Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, podle odhadů OSN by však mohl dosáhnout až 50.000. Jiné odhady se kloní spíše k číslu 10.000, připomněla agentura AFP.
Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně nastala 24. června s odstupem 39 sekund a zasáhla především sever Venezuely. Stovky budov se zřítily. Naděje na nalezení přeživších je s více než dvoutýdenním odstupem mizivá, stovky rodin však dál prohledávají trosky a hledají těla blízkých.
OSN ve středu vyzvala státy k finančním příspěvkům na pomoc Venezuele při zvládání následků zemětřesení. Caracas současně vyzval několik zemí, aby uvolnily zmrazená venezuelská aktiva.