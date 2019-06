Evropa se připravuje na rekordní vedra, může být až přes 40 stupňů

Asi největší vedra budou panovat ve Francii, kde můžou podle meteorologů teploty vystoupat až k hranici 40 stupňů. Nejvíce postižen má být sever země včetně Paříže.

Informoval o tom server France24, podle něhož mají být vedra srovnatelná s těmi z roku 2003, která si v zemi vyžádala přes 15 tisíc obětí. Ta byla podle meteorologů nejhorší od roku 1540, tedy za posledních skoro pět století.

„Očekáváme vlnu veder, která při své maximální intenzitě zasáhne více než polovinu Francie: Nejteplejší den bude srovnatelný s rokem 2003,“ řekl François Gourand z francouzské meteorologické služby Météo-France. „Pro červen bude vlna veder zřejmě bezprecedentní,“ dodal Gourand.

Vedra ovšem zasáhnou i další části Evropy. V Německu, Švýcarsku a Belgii mohou být překonány červnové teplotní rekordy. Meteorologové tam během středy očekávají kolem 38 stupňů.

35 stupňů bude minimum

V pondělí se průměrné denní teploty mohou vyšplhat k 35 stupňům a s každým dalším dnem až do čtvrtka se mají dále zvyšovat.

Podle serveru BBC úřady rozmísťují dočasná pítka a veřejné plovárny zůstanou otevřené déle než obvykle. Nejvíce ohroženým, zejména seniorům, bude distribuována voda, neboť vysoká vlhkost může udělat ze 40 stupňů pocitově až 47 stupňů Celsia.

Do Španělska by potom měla vlna veder dorazit ve středu. Meteorologická agentura Aemet předpovídá teploty nad 35 stupňů na většině území. V centru Pyrenejského poloostrova by podle ní mělo být přes 40 stupňů a v údolí řek Ebro, Tajo, Guadiana a Guadalquivir i přes 42 stupňů.

Vedrům se nevyhnou ani turistická centra Kanárské ostrovy či Mallorka. Loňská vlna veder ve Španělsku si vyžádala tři desítky obětí, z toho většinu v Katalánsku.

Absolutní rekord pro Francii činí 44,1 stupňů a byl naměřen v srpnu 2003 v jižní části země. Španělský teplotní rekord je z července 2017, kdy v Córdobě naměřili 46,9 stupně.

Na tropické počasí se připravuje i Česká republika. Největší teploty se u nás očekávají ve středu. Ve většině republiky bude kolem 35 stupňů a na některých místech může být až 37 stupňů.