Evropa v plamenech. Kontinent sužují vysoké teploty i rozsáhlé požáry

První teplotní rekordy ohlásila v úterý Velká Británie. Nejprve padl v Charlwoodu na jihu Anglie, kde se teplota vyšplhala na tropických 39,1 stupňů. O dvě hodiny později pak meteorologové ohlásili novou rekordní teplotu 40,2 stupňů. Naměřili ji na londýnském letišti Heathrow.

Rekordní vlna veder v Británii již třetím dnem také narušila dopravu. Hasiči zůstávají po úterních požárech v pohotovosti, i když zatažená obloha a přeháňky přinesly úlevu od spalujících teplot posledních dnů.

Meteorologové předpovídají, že v Londýně ve středu bude 26 stupňů Celsia, tedy výrazně méně než rekordních 40,3 stupně Celsia, které byly naměřeny v úterý v Coningsby ve středovýchodní Anglii. Na 33 dalších místech byla v úterý zaznamenána maxima, která překonala dosavadní rekord 38,7 stupně Celsia z roku 2019.

Londýnský hasičský sbor měl v úterý nejrušnější den od druhé světové války: hasiči přijali více než 2 600 volání o pomoc a v jednu chvíli bojovali s 12 požáry současně, uvedl starosta metropole Sadiq Khan. Požáry podle něj zničily nejméně 41 nemovitostí.

Španělsko

V zemi Pyrenejského poloostrova zničily lesní požáry za více než týden přes 60 000 hektarů půdy. Od začátku roku v celé zemi oheň sežehl podle evropského střediska pro lesní požáry (EFFIS) na 184 300 hektarů. Lesní požáry ve Španělsku se tak letos stanou zřejmě nejhoršími v historii záznamů, dosavadní rekord je z roku 2012.

Rovněž nynější vlna veder ve Španělsku, která trvala od 9. července a skončila v úterý, byla podle předběžných údajů tamního meteorologického ústavu rekordní co do teplot a třetí nejdelší a nejrozsáhlejší, co se území týče.

Nejhorší byla začátkem týdne situace v regionech Kastilie-León a Galicie na západě a severozápadě země. Od pondělka do úterka tam byla přerušena i železniční doprava z Madridu do Galicie, ve středu ale televize RTVE informovala, že spojení už funguje, jen na části trati v nejhůře postižené provincii Zamora je zavedena náhradní autobusová doprava.

V provincii Zamora se už podařilo požáry dostat pod kontrolu, situace se ale zhoršuje v provincii Zaragoza v regionu Aragonie. Kvůli požárům tam v noci na středu bylo přerušeno železniční spojení s Madridem, ráno bylo obnoveno. Přerušen ale zůstává v některých místech provoz na několika silnicích, včetně dálnice A-2, která vede přes Zaragozu a spojuje Madrid s Barcelonou.

Řecko

Hašení požáru v Pallini poblíž Atén. (20. července 2022)

Lesní požár zuřil v úterý i v hornaté oblasti Penteli nedaleko Atén. Práci hasičů komplikoval silný vítr. Ti byli nakonec donuceni k evakuaci oblastí Drafi, Anthousa, Dioni a Dasamari. Preventivně evakuovali i tamní nemocnici. Asi 420 hasičů se snažilo zkrotit požár, který do pozdního odpoledne hořel na několika frontách. Více než 24 vrtulníků a letadel už předtím vypouštělo do plamenů vodu. V noci však musely z bezpečnostních důvodů přerušit provoz.

Itálie

Kvůli vlně veder bylo v nejvyšší pohotovosti devět italských měst, momentálně meteorologové očekávají, že tento počet vzroste na 14 a v pátek na 16.

Neustále stoupající teploty mají na svědomí také rozsáhlé požáry. Již v pondělí vypukl požár i poblíž toskánského města Lucca, zničil tam 600 hektarů půdy a k evakuaci přinutil zhruba 500 lidí. Ve středu se tento požár rozšířil i do dalších okolních vesnic a způsobil výbuch nádrží se zkapalněným plynem.

Eugenio Giani @EugenioGiani Continuo a monitorare il terribile #incendio, è stato diviso in settori stabilendo priorità di intervento per presenza di abitazioni o fonti di combustibile.

La stima al momento è di 560 ettari bruciati e la nostra macchina non si ferma un secondo. https://t.co/g83iJujTx2 oblíbit odpovědět

Německo

Hasič pracuje na hašení lesního požáru během vlny veder u Thiendorfu severně od Drážďan. (19. července 2022)

Překonání teplotních rekordů ve středu očekává i Německo. Podle serveru bild.de budou teploty atakovat hranici 40 stupňů Celsia, a to zejména v Hamburku, Berlíně a Hannoveru. Německý rekord drží prozatím 25. červenec s naměřenou teplotou 41,2 stupňů Celsia.

Francie

V Paříži v nejstarší meteorologické stanici naměřila meteorologická služba Meteo-France druhou nejvyšší teplotu v historii. Teploměr hlásil 40,5 stupňů Celsia.

Vlny sucha a veder související se změnou klimatu i zde způsobuje rozsáhlé lesní požáry. V regionu Gironde na jihozápadě Francie se zuřivými požáry šířily suchými borovými lesy, což mařilo úsilí více než 2 000 hasičů. Od vypuknutí požárů 12. července byly evakuovány desítky tisíc lidí z domovů, uvedly tamní úřady.