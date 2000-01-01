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Evropu zasáhla extrémní vlna veder. A meteorologové varují, že bude hůř. Nezvykle vysoké teploty podle nich vydrží minimálně do konce týdne. Jednou z nejvíce postižených zemí je v tomto ohledu Francie.
Autor: Reuters
Úterý bylo ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947, uvedla meteorologická služba Météo France. Průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích dosáhl podle předběžných údajů 29,8 stupně Celsia. Byl tak překonán dosavadní rekord z 25. července 2019 a 5. srpna 2003. V té době činila průměrná denní a noční teplota 29,4 stupně.
Autor: Reuters
V obci Pissos na jihozápadě Francie teplota vyšplhala na 44,3 stupně. Podobně tomu bude podle meteorologů i o víkendu.
Autor: Profimedia.cz
Italské ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v úterý nejvyšší, červený stupeň varování před vlnou veder v patnácti městech, včetně Říma a Milána. Tento počet se od středy zvýší na šestnáct a ve čtvrtek na sedmnáct. Obyvatelé severoitalských měst Milán a Turín hlásili kvůli výraznému nárůstu využívání klimatizace výpadky proudu. V Parmě za tři dny kvůli vedrům přišlo na pohotovost 1 068 lidí.
Autor: Profimedia.cz
Jak teplota tento týden stoupala, zavedla italská vláda znovu opatření na pomoc pracovníkům nejvíce vystaveným horku. Buď těm, kteří pečou venku, jako farmáři a stavební dělníci, nebo těm uvnitř se špatným větráním. Některé firmy tak mohou pozastavit nebo omezit svou činnost, když je teplota výjimečně vysoká, a poté využít státní prostředky na platby za nucené volno pracovníkům.
Autor: Profimedia.cz
V Římě, kde měly teploty opět atakovat 37 stupňů Celsia, nemají některá veřejná zdravotní střediska klimatizaci. Baterie nových elektrických autobusů se kvůli zvýšenému využívání klimatizace vybíjejí rychleji než obvykle, uvedl tamní dopravní podnik.
Autor: ČTK
Ve Španělsku v úterý nad ránem naměřili na 30 stanicích přes 25 stupňů Celsia. Meteorologická agentura varovala až před 44stupňovými teplotami. V téměř celé zemi proto v úterý platila výstraha před horkem. V Andalusii na jihu a v Baskicku a Kantábrii na severu platí dokonce červená výstraha, která znamená mimořádné nebezpečí.
Autor: Profimedia.cz
V Madridu se otevřely klimatizované přístřešky pro ohrožené osoby, včetně lidí bez domova, kde se mohou najíst nebo se osprchovat. Desítky obcí na severu země pak kvůli riziku lesních požárů zrušily tradiční táboráky.
Autor: Reuters
Nizozemské hlavní město Amsterdam zavádí síť „ochlazovacích“ míst, která obyvatelům nabízejí útočiště před nejhoršími vedry. V knihovnách, městských farmách, divadlech, kostelech, komunitních centrech a dokonce i v supermarketech najdou lidé prostor k sezení, pitnou vodu a toalety. Do mnoha z nich mají přístup i domácí mazlíčci.
Autor: Profimedia.cz
Nesnesitelná vedra zasáhla i Spojené království. Školy, nemocnice, dopravní sítě i vodárenské společnosti se tak potýkají s extrémními teplotami způsobenými klimatickou změnou.
Autor: Profimedia.cz
Velká Británie v úterý dovážela elektřinu z Evropy za cenu více než šestinásobně vyšší než obvykle. Tlaková vlna zpomalila rychlost větru, což negativně ovlivnilo výrobu energie z obnovitelných zdrojů a způsobilo výpadky v několika plynových elektrárnách po celé zemi.
Autor: Reuters
Vlna veder vyvolala na evropských trzích prudký nárůst cen elektřiny. Miliony lidí se v boji proti rekordně vysokým teplotám uchýlilo k používání klimatizací a elektrických ventilátorů, což zároveň způsobilo řadu výpadků elektráren po celém kontinentu.
Autor: Reuters