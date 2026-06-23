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Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Uprchlíků z Ukrajiny zůstala polovina, vláda vůči nim chce teď přitvrdit
Poslanci projednali v prvním čtení vládní návrh na zpřísnění podmínek dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků před ruskou agresí. Má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského...
Na Orlickoústecku hoří průmyslový objekt. Vyjelo čtrnáct jednotek hasičů
Celé odpoledne už zasahují u požáru průmyslového objektu hasiči v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku. Podle informací redakce jde o dřevárnu. Na místě je 14 jednotek.
Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident
Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby byl prezident Petr Pavel součástí delegace na summit NATO, hlasování ale nebylo jednomyslné. Samotnou kompetenční žalobu, kterou prezident podal v...
Zavřete se doma a vše utěsněte, venku jsou miliony včel, varovaly úřady v USA
Velmi neobvyklý poplach zažili obyvatelé okresu Orange v americkém státě Texas. Kamion převážející stovky včelích úlů havaroval v obytné oblasti a do okolí se po nehodě rozletělo přibližně 24 milionů...
„Pane Macinko, objednávejte letadlo.“ Opozice vítá zásah Ústavního soudu
Ústavní soud ve středu předběžným opatřením uložil vládě, aby prezidenta Petra Pavla zařadila do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře a zajistila mu akreditaci. O samotné kompetenční...
Krása města v pohybu. V Ruzyni vzniká obří mural, bude třetí nejdelší v Evropě
Praha 6 proměňuje více než 700 metrů dlouhou betonovou stěnu v ulici Vlastina v rozsáhlou venkovní galerii street artu. Na projektu Mural Ruzyně pracuje od poloviny června třicet českých i...
Mladík na domácí party znásilnil čtrnáctiletou dívku, uvěznil ji v koupelně
Znásilnění čtrnáctileté dívky dnes u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové přiznal dvacetiletý muž. Podle obžaloby čin spáchal loni v létě v opilosti během domácí party v domě na...
Francie hlásí první případ eboly. Má ji lékař po návratu z Konga
Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou, kterou testy potvrdily u lékaře, jenž se vrátil z humanitární mise v Kongu. Pacient je v izolaci a úřady se snaží vyhledat jeho kontakty, uvedlo...
Vlastimil Harapes spočinul na Vyšehradě. Na náhrobní desce má pítko pro ptactvo
Na pražském Vyšehradském hřbitově ve středu uložili ostatky baletního mistra, tanečníka a herce Vlastimila Harapese. Slavnostní akt se za přítomnosti rodiny a přátel konal v den, kdy by bývalý šéf...
Nemoc bez pulsu nebyla to nejhorší. Po léčbě boreliózy přišlo peklo, říká žena
Dříve s dcerou jezdila na kole, na koloběžce, chodily na výlety a trávily společně čas venku. Dnes většinu dní jen leží. Její svět se zmenšil na postel a bolest a jak sama říká, smích a radost se od...
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GLOSA: Hvězdný dirigent a dva chlípní starci. Potkali se v Litomyšli
Z programu Smetanovy Litomyšle si milovník klasiky nemůže nevybrat. Ostatně jenom v Litomyšli bylo možné si letos poslechnout, jak jeden z největších dirigentů současnosti provádí s jedním z...
Skupina Prima zahajuje další etapu rozvoje. Generální ředitelem bude Lukáš Kubát
Skupina Prima od července zavádí upravenou organizační strukturu, která reflektuje další rozvoj skupiny a jejích aktivit v oblasti televizního vysílání, streamingu, zpravodajství, sportu i rádií....