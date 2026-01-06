Česko zažilo další silné mrazy, teploty klesly až k téměř minus 28 stupňům

V noci na úterý spadly teploty v Krušných horách až téměř k minus 28 stupňům. Například v Jelení na Karlovarsku stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) naměřila krátce po půlnoci 27,9 stupně Celsia pod nulou. Silné mrazy udeřily i na Šumavě, Jizerských horách nebo v Krkonoších.
Modrava (německy Mader) je obec v okrese Klatovy, 13 km jihozápadně od...

Modrava (německy Mader) je obec v okrese Klatovy, 13 km jihozápadně od Kašperských Hor. Obec leží v Národním parku Šumava. (2. ledna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Obec Stožec (německy Tusset) leží na Šumavě v jižních Čechách, v údolí řeky...
Nejvyšší hora české části pohoří Šumava Plechý - 1378 metrů nad mořem. Snímek...
Zimní pohled na téměř zamrzlou Čeňkovu pilu na řece Vydře na Šumavě. (2. ledna...
Obec Stožec (německy Tusset) leží na Šumavě v jižních Čechách, v údolí řeky...
Nedaleká Rolava měla před půlnocí minus 26,4 stupně. Po půlnoci se ale nad Karlovarský kraj nasunula oblačnost a teploty rychle stouply. Nad ránem bylo v kraji většinou okolo minus osmi až minus deseti stupni Celsia, vyplývá z údajů ČHMÚ.

Zatímco v pondělí bylo přes den jen několik stupňů pod nulou, odpoledne se začalo rychle ochlazovat a už při západu slunce se teploty blížily k minus 20 stupňům. Teploty pod nulou zůstanou v Karlovarském kraji i během úterka. Kvůli oblačnosti ale nebudou mrazy příliš silné. Podle předpovědi má být oblačno, přechodně až skoro zataženo, ojediněle s možností slabého sněžení. Nejvyšší teploty budou minus šest až minus tři stupně Celsia, na horách minus deset až minus sedm stupňů.

Česko sevře silný mráz, teploty klesnou až k minus 16 stupňům Celsia

Silný mráz i na Šumavě

Ranní teploty na Šumavě opět přesáhly hranici minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji naměřili na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 25,5 stupně Celsia, uvedl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Úterní ráno nebylo tak chladné jako pondělní.

Na Šumavě se k hranici minus 25 stupňů Celsia ještě přiblížily například stanice v Borových Ladech, Volarech nebo Hliništi. V pondělí naměřili na Perle více než minus 30 stupňů Celsia. „Podobné teploty jako dnes a v pondělí očekáváme ještě ve středu a ve čtvrtek ráno. Potom by se mělo o něco oteplit,“ uvedl Frühbauer.

Dodal, že rekordní úterní hodnoty nikde na jihu Čech překonány nebyly. Ale i v Českých Budějovicích, které leží v nižší nadmořské výšce, se ráno teplota blížila k minus deseti stupňům Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude v úterý přes den podobné počasí jako v pondělí. Znamená to většinou polojasno a teploty kolem minus pěti stupňů Celsia.

Silničáři radí opatrnost

Liberecký kraj se probudil do dalšího mrazivého rána, na Jizerce na rašeliništi v Jizerských horách klesla před rozedněním teplota k minus 26 stupňům Celsia. Kolem minus 20 stupňů se ale podle údajů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) teploty pohybovaly i na dalších místech. Při tak nízkých teplotách ztrácí sůl na silnicích účinnost a vozovky mohou namrzat, řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností.

Velmi suchý a teplotně na hraně normálu, zhodnotili meteorologové loňský rok

Hlavní tahy jsou většinou holé a vymrzlé, místy vlhké po chemickém ošetření. V podhorském Libereckém kraji solí ale silničáři jen zhruba polovinu komunikací, ostatní sypou drtí nebo pískem, některé jen protahují pluhy. Pozor by si tak měli dát řidiči i na silnicích nižších tříd a hlavně v horských oblastech, kde po sněžení zůstala na vozovkách silná vrstva zledovatělého sněhu. Zhruba 50 kilometrů zůstává v kraji zcela bez údržby, většinou jde o málo využívané silnice, kde nejezdí veřejná doprava.

Pro kamiony nad šest tun zatím zůstává na Liberecku zavřená silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichov v Hájích na Raspenavu a Hejnice na Liberecku, autobusy a osobní auta tudy projedou. Objízdná trasa pro nákladní auta vede po silnici I/13 přes Frýdlant. Silnice III/2904 přes Oldřichovské sedlo vede chráněnou oblastí, silničáři ji proto nemohou solit, používají jen kamennou drť a písek a vozovka ve stoupání může klouzat. Hrozí tak, že kamion na úzké silnici plné zatáček uvízne a cestu zablokuje.

V Libereckém kraji je v úterý ráno jasno nebo skoro jasno, fouká jen slabý vítr. Teploty se pohybují od minus devíti do minus 17 stupňů Celsia, tepleji je v oblasti Krkonoš. Podle meteorologů bude přes den místy oblačnosti přibývat, teploty se nedostanou nad nulu. Teploty by se měly pohybovat od minus šesti do minus tří stupňů, na horách mohou klesat až k minus devíti.

Mrazivé ráno v Orlických horách

Královéhradeckém kraji v úterý ráno teploty druhý den po sobě klesly hluboko pod bod mrazu. Největší mráz byl ráno opět v Orlickém Záhoří na Rychnovsku na východní straně Orlických hor, a to minus 22 stupňů Celsia. V pondělí ráno bylo v Orlickém Záhoří minus 23 stupňů. Pod minus 18 stupňů klesla teplota ve Zdoňově u Teplic nad Metují na Náchodsku a ve Vrchlabí na Trutnovsku. Vyplývá to z dat meteorologů.

Na hřebenech Krkonoš i v horských střediscích bylo ráno kolem minus 15 stupňů. Na ostatních místech v Královéhradeckém kraji se teploty nejčastěji pohybovaly od minus deseti do minus 16 stupňů Celsia. V Hradci Králové k ránu teplota klesla k minus 11 stupňům Celsia.

Řidiči si musejí dát pozor při cestě do Krkonoš a Orlických hor, kde na nesolených silnicích leží vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. Na Rychnovsku mohou být na silnicích sněhové jazyky či závěje. Hlavní silniční tahy v kraji včetně dálnice D11 byly většinou suché a vymrzlé.

Na přelomu roku přijde zima. Na horách hrozí sněhové jazyky a závěje

V úterý by mělo být v kraji polojasno až skoro jasno, během dne meteorologové od východu čekají přibývání oblačnosti. Teploty by se měly pohybovat od minus tří do minus šesti stupňů Celsia, na horách má být od minus sedmi do minus deseti stupňů.

