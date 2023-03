Počasí i změna klimatu. Televize k předpovědím „přidává kontext“

Z pořadu jednoduše zvaného Météo (Počasí) se stalo Météo Climat, tedy Počasí klima. Změna názvu i formátu ve vysílání státních televizních stanic France 2 a France 3 na „zpravodajství o počasí a klimatu“ má „zvyšovat povědomí o probíhajících klimatických změnách“. Moderátoři tak začali ukazovat nejen to, jaké počasí můžeme očekávat, ale i důvody, které za ním stojí.

„Jde o to, abychom to, co se děje kolem počasí, dokázali vysvětlit lépe a v širších souvislostech. Tedy nejen tak, abychom řekli, že zítra bude slunečno nebo bude pršet, ale abychom také vysvětlili proč,“ zdůvodnil to ředitel zpravodajství France Télévisions, pod které obě stanice spadají, Alexandre Kara.

Předpovědi počasí se proto o minutu až dvě prodlouží a začnou obsahovat „další čísla a údaje, které budou přibližovat mimo jiné teplotní anomálie a výšku vodní hladiny, nebo například vysvětlovat dlouhotrvající období sucha, kterým procházíme i nyní,“ dodal Kara.

Zároveň s tím zmizí z vysílání „radostné“ zprávy typu, že během únorového odpoledne se návštěvníci a obyvatelé jihofrancouzského přímořského letoviska Biarritz mohli s 22 stupni cítit jako na jaře.

Budou ještě čtyři roční období?

Po klasické předpovědi počasí s teplotami, srážkami a rychlostí větru přichází na řadu „klimatická část“. Pilotní díl v ní informuje o tom, že v polovině letošního března byla nejvyšší teplota ve Francii 26 stupňů, což je o jedenáct stupňů víc, než bývá touto dobou průměr.

Následuje písemný dotaz diváka: „Zima už téměř neexistuje. Znamená to, že zmizí čtyři roční období?“ ptá se Franck z jihofrancouzského Nice. „Nebojte, roční období jsou definovaná pohybem Slunce na obloze v průběhu roku, pořád tedy roční období zůstanou čtyři. Klimatická změna se ale projevuje v tom, jakou mají jednotlivá období délku a intenzitu,“ odpovídá klimatolog Christophe Cassou.

Otázky mohou diváci posílat přes internet s užitím hashtagu #OnVousRépond, v překladu Odpovídáme vám. Změny se prozatím týkají hlavních večerních předpovědí a postupně se mají přesunout do celého dne.

Redaktoři vlakem a nová revoluce

Francouzská státní televize chce problematiku globálního oteplování zohlednit i ve své vlastní organizaci. „Kromě mimořádných událostí již v rámci kontinentální Francie nebudeme naše reportéry posílat na cesty letadlem. Požádáme všechny, aby jezdili vlakem,“ uvedl Kara. Zaměstnanci redakce podle něj také absolvují školení o změně klimatu a o tom, jak šetřit energií.

Rady, jak tímto směrem postupovat, mají poskytnout odborníci a klimatologové, kterým je i výše zmíněný Christophe Cassou, výzkumník v oblasti klimatu z francouzského Národního centra pro vědecký výzkum.

„Změnu klimatu zažíváme, pociťujeme ji v každodenním životě, právě teď a všude kolem nás, zintenzivňuje se,“ uvedl na svém twitterovém účtu Cassou, který neskrýval své nadšení. „Počasí je součástí této dynamiky a tímto nastává revoluce! Všechny zprávy o počasí France Télévisions budou nyní obsahovat tuto skutečnost!“