Dopravní omezení se dotknou i dvojice pařížských letišť Charles de Gaulle a Orly, kde úřad pro civilní letectví aerolinkám kvůli vydatnému sněžení uložil zrušit do pozdního večera 15 procent letů. Je na leteckých společnostech, jaké spoje zruší, musí ale dostatečně omezit odlety a přílety.
|
Na Kvildě bylo ráno minus 30,6 stupně. Mrazivé noci budou dál svírat Česko
Ve Skotsku byly ráno uzavřeny stovky škol, v mnoha částech Británie platí varování před nepříznivým počasím kvůli silnému sněžení. Situaci zhoršuje fakt, že se v pondělí mnoho lidí vracelo z vánočních prázdnin do každodenního života. Místní dopravní komplikace byly hlášeny napříč Evropou, silně sněží mimo jiné i na Balkáně, především pak v Rumunsku a Bosně. V karpatských oblastech rumunského Sedmihradska odřízl sníh několik vesnic od spojení se světem.
Ve Švédsku byly hlášeny zrušené lety na letišti ve Stockholmu a dočasně přerušená železniční doprava v některých regionech. Policie vyzvala lidi, aby nejezdili auty. Na večer meteorologové předpovídají nové sněhové srážky. V Rakousku vyhlásili varování před mrazem pro západní část země. V úterý by teploty mohly klesnout až na minus 17 stupňů.
Amsterodamské letiště Schiphol, jedno z nejrušnějších letišť v Evropě, zrušilo dnes dopoledne stovky letů. Podle webu letiště Václava Havla se rušení týká také spojů KLM mezi Amsterodamem a Prahou.
|
Velmi suchý a teplotně na hraně normálu, zhodnotili meteorologové loňský rok
Už od pátku muselo letiště zrušit stovky letů denně kvůli sněhu a mrazu. Sníh, který dnes ráno pokryl velkou část Nizozemska, ochromil také pozemní dopravu. V okolí Amsterodamu nejezdily žádné vlaky a na mnoha místech po celé zemi sníh vážně narušil veřejnou dopravu.
Led a sníh způsobily také mnoho zpoždění a nehod na silnicích, přestože úřady doporučovaly lidem, aby pokud možno zůstali doma. DPA píše o zácpách o celkové délce stovek kilometrů. Sněžení by mělo v Nizozemsku pokračovat po celý týden, dodala agentura Reuters.