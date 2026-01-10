Bouře, která s sebou do Francie v noci na pátek přinesla nárazový vítr o rychlosti přes 200 kilometrů v hodině, o dodávky elektřiny připravila celkem 380 tisíc domácností. Ve většině případů se je podařilo obnovit, dopoledne ale v Normandii zůstávalo ještě kolem 92 tisíc odběratelů bez proudu a v Bretani dalších 2600.
V Británii, kde si bouře vyžádala život muže, na jehož karavan spadl strom, v sobotu dopoledne bylo bez elektřiny přibližně 28 tisíc domácností.
Postupně k normálu se po sněhové bouři Elli vrací situace v Německu. Od sobotního poledne železniční společnost Deutsche Bahn obnovuje dálkové spojení v severní části Německa.
Jak ale poznamenává agentura DPA, cestující musí nadále počítat se zpožděními. Železniční společnost pasažéry vyzvala, aby zvážili, jestli svojí cestu vlakem nemohou odložit.
Nadále nefungují některé zahraniční spoje, například mezi městy na severu Německa a Kodaní či Amsterodamem. Regionální vlaky se na část tratí mají vracet během dne.
Zatímco dosud sněhová bouře zasáhla především sever spolkové republiky, nyní se očekávají sněhové srážky na jihu země, kde může do brzkých hodin nedělního rána napadnout 20 až 30 centimetrů, ve Schwarzwaldu na jihozápadě Německa až 50 centimetrů.