náhledy
Bílá duha, nebo mraky co vypadají jako mořské vlny? To jsou nezvyklé jevy, které příroda dokáže vytvořit. Mnoho lidí si myslí, že se jedná o Photoshopem upravené fotky, ale opak je pravdou. Příroda je mocná čarodějka a dokáže vytvořit víc než si dokážeme pomyslet.
Autor: Profimedia.cz
Kulatá duha, zazářila nad městem ve východní Asii. Jev vzniká díky lomu, odrazu a ohybem slunečního světla.
Autor: Profimedia.cz
Snímek ze skotských hor zobrazující mlžnou, neboli bílou duhu. Bílou mlhu najdeme v oblastech, kde je výrazně čistý vzduch.
Autor: Profimedia.cz
Neobvyklý oblačný jev jménem „Fallstreak Hole“ na obloze nad australským státem Victoria.
Autor: Profimedia.cz
Dokonale načasovaná fotografie Kelvin-Helmholtzovy mraků nad Českou republikou. Tento jev nám přináší nádhernou podívanou ve stylu mraků, které vypadají jako vlny.
Autor: Profimedia.cz
Asperitové mraky jsou vzácný typ mraků, který se vyznačuje vlnitými, chaotickými strukturami na spodní straně, připomínajícími vlny na mořské hladině
Autor: Profimedia.cz
Nadpozemský úkaz připomínající UFO v Itálii. O UFO se nejedná, jde o jev blesků ve vyšší atmosféře.
Autor: Profimedia.cz
Bioluminiscenční objev na pláži v Austrálii, když na pobřeží bylo vyplaveno několik „světélkujících řas“. Nádherně ozářily večerní melbournské pobřeží.
Autor: Profimedia.cz
Snímek zobrazující vzácný polární stratosférické mraky, známe jakožto „perleťové mraky“.
Autor: Profimedia.cz
Perleťová barva perleťového mraku je vzácný jev, k němuž dochází, když velmi malé ledové krystalky ve výšce deseti až dvaceti mil v atmosféře lámou světlo.
Autor: Profimedia.cz
V Anglii se perleťové mraky přetvořily do tzv. duhových mraků. Vznikají díky nízkým teplotám a rozptylu slunečního světla.
Autor: Profimedia.cz
Surrealistický snímek „levitující“ lodi. Jev vzniká, tehdy když je nad hladinou vody studený vzduch a nad ním „leží“ teplejší vrstva. Díky tomu se světlo láme směrem dolů a vytváří iluzi „vznášejících se“ objektů.
Autor: Profimedia.cz
Lentilkový mrak, který se ukázal nad vrcholem v Turecku. Mračná formace vytváří působivý pohled na krajinu.
Autor: Profimedia.cz