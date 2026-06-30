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Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...
Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...
Poslanci rozhodnou o omezení pravomocí prezidenta i rentě pro úspěšné sportovce
O zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací budou hlasovat poslanci. V případě schválení návrhu by tuto pravomoc nově získal ministr...
Kauza zmanipulované zakázky v Karlově Studánce. Exmanažerce lázní hrozí osm let
Okresní soud v Bruntále se ve středu zabývá kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která podle obžaloby ovlivňovala veřejnou zakázku tohoto státního podniku. Je možné, že soudce...
Policie odložila kauzu machinací na hokejovém svazu. Kritika se teď snáší na Hadamczika
Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje (ČSLH) z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Aloise Hadamczika však čelí nové vlně...
Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli vydání dívky, kterou pak zavraždil otec
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou dívku jejímu otci, ačkoliv o něm věděla, že je drogově závislý. Muž pak letos v březnu...
Dětský tábor zasáhl blesk. Pět zraněných dětí, muž upadl do bezvědomí
Blesk udeřil v pondělí večer do stromu v blízkosti dětského tábora na Jindřichohradecku. Záchranáři ošetřili šest lidí, z toho pět nezletilých. Jednoho muže po krátkém bezvědomí transportoval...
Irsko přebírá vedení EU. Priorita je bezpečnost a podpora Ukrajiny, hlásí
Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost EU, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě EU, které začíná přesně ve středu. Irové přebírají mandát od...
Počasí rozdělí Česko. Meteorologové varují před přívalovou povodní, někde ale bude 34 stupňů
Velmi silné bouřky zasáhnou ve středu především východ Čech. Přinesou přívalové srážky, kroupy o velikosti přes dva centimetry i nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu. Český hydrometeorologický...
To má v ruce iPhone? žasnou lidé u starých obrazů. A spekulují o cestování časem
Na první pohled jde o historickou malbu zachycující setkání anglických kolonistů s původními obyvateli Severní Ameriky. Jeden drobný detail ale už několik let vyvolává debaty na sociálních sítích.
Teplota mořské hladiny překonala rekordy. Vědci varují před dalšími extrémy
Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle evropského programu Copernicus za tím stojí pokračující oteplování klimatu i návrat klimatického jevu El...
Írán odmítl schůzku s americkými vyslanci, Katar dál zprostředkovává jednání
Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Katar mezitím v úterý večer uvedl, že bude...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Část krajů dostává z daní méně peněz. Nespravedlnost? Rozhodne Ústavní soud
Už dvě dekády se krajům v Česku rozdělují peníze z daní podle neměnných pravidel. Některé regiony si stěžují, že v přepočtu na obyvatele dostávají oproti svým sousedům málo. A že rozdělovací...
Test prostředků proti klíšťatům: repelenty fungují, bylinná kosmetika je k ničemu
Pochutnávalo si už na krvi dinosaurů, dnes se spokojí i s menším úlovkem, z apetitu však klíště mnoho neztratilo. Pokud spolu s ním nechcete inkasovat i infekční choroby, používejte účinné repelenty....