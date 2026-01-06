Stovky zrušených letů, pět mrtvých ve Francii. Sníh paralyzuje Evropu

  19:25
Zimní počasí výrazně narušilo provoz vlaků a vedlo ke zrušení stovek letů v Nizozemsku, v Británii byly zavřeny školy a ve Francii, kde se tvořily zácpy o délce několika set kilometrů, při dopravních nehodách zahynulo pět lidí. Z ruzyňského letiště v úterý ráno do Nizozemska neodletěla dvě letadla. Pařížská letiště oznámila zrušení některých letů také ve středu, stejně jako nizozemská aerolinka KLM.
Dopravní společnost KLM informovala, že kvůli nepříznivému počasí zruší na amsterodamském letišti ve středu 600 letů.(5. ledna 2026) | foto: Reuters

Zasněžené prostranství před amsterodamským letištěm. (6. ledna 2026)
Muž sjíždí na lyžích zasněžený svah před bazilikou Sacré-C&#339;ur na kopci...
Odmrazování letadla na letišti v německém Frankfurtu nad Mohanem v pondělí 5....
Extrémně chladné počasí v Paříži. (5. ledna 2026)
Počasí a technická porucha téměř ochromily železniční dopravu v Nizozemsku, kde podle agentury DPA až do 10:00 nejezdily žádné vlaky státní železniční společnosti. Na vině byly problémy s výhybkami způsobené počasím, k čemuž se brzy ráno přidala také porucha počítačového systému.

Mezinárodních spojů a vlaků nestátních společností se porucha nedotkla. Problémy jsou také na silnicích a amsterodamském letišti Schiphol, které muselo zrušit asi 350 letů.

Mluvčí ruzyňského letiště uvedla, že v úterý ráno kvůli problémům na amsterodamském letišti nebyla vypravena dvě letadla. Do Prahy nepřiletěly ani dva spoje s plánovaným příletem v 10:50 a 13:45 a zrušeny jsou i další odpolední lety jak z Prahy, tak z Amsterodamu.

Podle agentury Reuters nizozemská KLM informovala, že kvůli nepříznivému počasí zruší na amsterodamském letišti ve středu 600 letů. Podle místních médií bude v zemi ve středu platit téměř na celém území druhý nejvyšší stupeň meteorologické výstrahy.

V několika částech Anglie v úterý platí výstraha před sněhem a náledím, ve Skotsku jsou podle DPA uzavřeny stovky škol a až do noci tam nepojedou některé vlaky. Švédsko zasáhly 40stupňové mrazy, v Dánsku hrozí sněhová bouře a španělský ostrov Mallorca zasypal sníh.

Na většině území Francie v úterý podle deníku Le Monde platí druhý stupeň výstrahy před počasím; třetí stupeň ze čtyř platil ráno pro 26 západních a severozápadních departementů. Ve středu bude tento oranžový stupeň platit pro 38 departementů převážně na severu země.

Město Nantes pozastavilo městskou hromadnou dopravu a region Normandie nařídil snížit rychlost na hlavních silnicích o 20 kilometrů v hodině. Francouzské dráhy SNCF oznámily zpomalení některých vysokorychlostních vlaků ze 300 na 200 kilometrů v hodině a zrušení několika spojů na západě země.

Rušení letů a smrt na silnicích

Francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot oznámil, že kvůli sněhu budou muset společnosti zrušit část svých středečních spojů na pařížských letištích. Podle agentury AFP se bude jen dopoledne omezení týkat přibližně 40 procent letů plánovaných na největším francouzském letišti Charlese de Gaulla a 25 procent letů na letišti Orly. K omezení přistoupila letiště kvůli odklízení sněhu z ranvejí a odmrazování letadel, ze stejných důvodů už v úterý snížila počet letů o 15 procent.

Při dopravní nehodě v Presles-en-Brie u Paříže zemřel řidič nákladního vozu, který v pondělí vpodvečer kvůli sněhu a náledí narazil do vozidla jedoucího v protisměru. Další dvě osoby byly zraněny, napsala AFP.

Na Kvildě bylo ráno minus 30,6 stupně. Mrazivé noci budou dál svírat Česko

Podle ní bylo okolo pondělních 18:00 zaznamenáno rekordních zhruba 1020 kilometrů dopravních zácp v pařížském regionu. V úterý podle agentury ve stejném regionu zemřel i řidič, který sjel do řeky Marne, a další tři osoby přišly o život při dvou nehodách na jihozápadě země.

Sníh zasypal i francouzskou metropoli. Pařížský dopravní podnik RATP na svých stránkách uvedl, že provoz autobusových linek je kvůli počasí „silně narušen“. Podobně jsou na tom některé příměstské vlakové spoje; metro a tramvaje ve městě fungují normálně.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

6. ledna 2026,  aktualizováno  19:44

Postavte se Trumpovi a zachraňte nás, vyzývá americký generál Evropu

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)

Vysloužilý americký generál Ben Hodges vyzval evropské země, aby se postavily „pevně a jednotně“ vládě Donalda Trumpa. V souvislosti s obavami o budoucnost Grónska varoval, že USA už nejsou...

6. ledna 2026  16:49

ANALÝZA: Čína se plašit nebude, ani po Venezuele. Vytěží ale další body pro sebe

Premium
Čínský prezident Si Ťin-pching (31. prosince 2025)

Mohla by Trumpova „speciální operace“ ve Venezuele povzbudit Čínu k invazi na Tchaj-wan? Podle expertů Peking svou strategii nezmění.

6. ledna 2026  16:38

