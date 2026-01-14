Rok 2025 byl třetím nejteplejším. Svět se blíží hranici stanovené Pařížskou dohodou

Autor: ,
  8:57
Rok 2025 byl třetím nejteplejším rokem v historii měření, průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 °C) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 °C chladnějším než rok 2024, který byl nejteplejším rokem v historii měření. Uvedla to ve středu meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Posledních 11 let bylo 11 nejteplejších let v historii měření.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
60 fotografií

Výroční zpráva služby Copernicus představuje obecné shrnutí nejvýznamnějších klimatických extrémů za rok 2025 a hlavních faktorů, které za nimi stojí, ať už jde o koncentrace skleníkových plynů, jev El Niňo či další přirozené výkyvy.

Loňský leden byl globálně nejteplejším lednem v historii měření. Každý měsíc v roce, s výjimkou února a prosince, byl teplejší než odpovídající měsíc v kterémkoli roce před rokem 2023.

„Poslední tři roky 2023 až 2025 byly mimořádně teplé ze dvou hlavních důvodů. Prvním je hromadění skleníkových plynů v atmosféře v důsledku pokračujících emisí a snížené absorpce oxidu uhličitého přírodními pohlcovači. Druhým důvodem je mimořádně vysoká teplota mořské hladiny v celém oceánu v souvislosti s jevem El Niňo a dalšími faktory ovlivňujícími proměnlivost oceánu, které jsou umocněny změnou klimatu,“ uvedli meteorologové z unijní služby. „Mezi další faktory patří změny v množství aerosolů a nízké oblačnosti a odchylky v atmosférické cirkulaci,“ dodali.

„Nepochybný trend“

„Skutečnost, že posledních 11 let bylo nejteplejších v historii měření, poskytuje další důkaz o nepochybném trendu směrem k teplejšímu klimatu,“ okomentoval výsledky měření Carlo Buontempo, ředitel programu Copernicus. Svět se podle něj rychle blíží dlouhodobé teplotní hranici stanovené Pařížskou dohodou. „Je jisté, že ji překročíme; nyní máme na výběr, jak nejlépe zvládnout nevyhnutelné překročení tohoto limitu a jeho důsledky pro společnost a přírodní soustavy,“ dodal.

V roce 2025 byla globální povrchová teplota vzduchu o 1,47 °C vyšší než v předindustriálním období. Srovnání s dobou před průmyslovou revolucí klimatologové používají k dokreslení globálního oteplování.

Cílem Pařížské dohody z roku 2015 je omezit globální oteplování a bojovat proti změně klimatu. Státy se shodly na cíli udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a pokud možno omezit nárůst na 1,5 stupně. Dohodu ratifikovaly všechny země EU.

Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie, který je financován z prostředků EU. Zveřejněná data obyvatelům EU poskytují aktuální informace týkající se planety Země a jejího životního prostředí. Program koordinuje a řídí Evropská komise (EK) a je realizován ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) a dalšími agenturami EU.

30. června 2025
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

S Antifou proti Antifě. Německou krajně levicovou scénu polarizuje Palestina

Premium
Německou krajně levicovou scénu rozděluje vztah k blízkovýchodní krizi.

Policie ve východoněmeckém Lipsku má teď plné ruce práce. Chystá se na rozsáhlou víkendovou akci kvůli soupeření dvou znepřátelených levicových skupin. Své příznivce mobilizuje jednak skupina Handala...

14. ledna 2026  9:16

Poslanci rozhodnou o důvěře Babišově vládě, Piráti už nechodí pozpátku

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Druhým den pokračuje jednání před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše. Koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě, který se opírá o většinu 108 poslanců ze 200, by ji měl hladce získat....

14. ledna 2026  5:43,  aktualizováno  9:11

Před 200 lety vyšlo první číslo francouzského periodika Le Figaro

Nejstarší francouzský deník Le Figaro.

První číslo nejstaršího francouzského periodika Le Figaro vyšlo 15. ledna 1826. Dnešní solidní konzervativní deník se překvapivě vyvinul ze satirického týdeníku, od kterého převzal i své titulní...

14. ledna 2026  9:08

Rok 2025 byl třetím nejteplejším. Svět se blíží hranici stanovené Pařížskou dohodou

Paříž zasáhla vlna veder, turisté se proto ochlazují ve fontáně Trocadero vedle...

Rok 2025 byl třetím nejteplejším rokem v historii měření, průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 °C) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 °C chladnějším než...

14. ledna 2026  8:57

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

14. ledna 2026  8:42

Pekarová Adamová po odchodu z politiky pracuje pro KPMG. Pomáhá rozvíjet byznys

Markéta Pekarová Adamová (5. listopadu 2025)

Bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) po odchodu z politiky pracuje pro poradenskou společnost KPMG. Věnuje se řízení rozvoje podnikání.

14. ledna 2026  8:19,  aktualizováno  8:39

Zmrzlina „vařená na sněhu“ je virální hit. Výroba je prostá, hlavně je zapotřebí sníh

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Na sociálních sítích se šíří virální zimní recept na domácí sněhovou zmrzlinu. Je to ale jinak, než to na první pohled vypadá. Zmrzlina se „vaří“ na sněhu, nikoliv ze sněhu. Ale sníh je pro výrobu...

14. ledna 2026  8:34

Kdo bude na řadě po Venezuele? Země v hledáčku Donalda Trumpa

Protesty proti Trumpovi v hlavním městě Nuuk

Rozličné výhrůžky i fantazie vůči zemím na americkém kontinentu se z úst lídra USA hrnou už nějakou dobu, útok na Venezuelu jim však dodal na vážnosti. Jaké mají důvody a kam až sahají ambice Donalda...

14. ledna 2026  8:18

Výstraha před ledovkou trvá, silnice napříč republikou jsou však zatím sjízdné

Situace na D35 z Ostravy do Olomouce po nočním sněžení (13. ledna 2026)

Ráno jsou teploty většinou mezi +2 až -3 °C, častěji mrzne na Moravě. Teploty povrchů jsou však po předchozím mrazivém období většinou pod nulou a voda z natátého sněhu a ledu na nich během noci opět...

14. ledna 2026  7:17,  aktualizováno  8:04

Názorový web Lidovky.cz má u čtenářů úspěch. Loni jeho čtenost rostla

Nové Lidovky.cz

Názorový web Lidovky.cz v roce 2025 zvýšil čtenost o téměř 10 milionů zobrazených stránek, což je šestiprocentní nárůst. Nejnovější čísla nezávislého měření návštěvnosti NetMonitor ukazují, že o...

14. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pozor, padá led. Kdo odpovídá za pád rampouchů a sněhu ze střechy?

Rampouchy mohou způsobit těžká zranění.

Zatímco úklid chodníků už většinou řeší město, nad vašimi hlavami tiká časovaná bomba, za kterou si ručíte sami. Rampouchy velké jako stalaktity v Kateřinské jeskyni a sněhové laviny na střechách...

14. ledna 2026  7:58

„Okamžitě opusťte Írán.“ USA vyzvaly své občany v zemi k evakuaci

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Spojené státy v úterý vyzvaly své občany v Íránu, aby tuto zemi okamžitě opustili, a doporučily jim odjet do Turecka nebo Arménie. Přes dva týdny trvající protivládní protesty si podle lidskoprávních...

14. ledna 2026  7:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.