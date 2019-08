Do střední Evropy se ženou silné bouřky a deště, zasáhnou také Česko

Výstraha ČHMÚ Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Prahu, Středočeský kraj (Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice), Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj od úterý od 15 hodin do středy do 6 hodin. Velmi silné bouřky (vysoký stupeň nebezpečí): Platí pro Jihočeský kraj (Dačice, Jindřichův Hradec), Pardubický kraj (Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Svitavy), Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou), Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj od středy od 12 hodin do čtvrtka do 3 hodin. Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Prahu, Středočeský kraj (Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice), Jihočeský kraj (Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany), Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj (Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Litomyšl, Pardubice, Přelouč, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk), Kraj Vysočina (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou) ve středu od 12 hodin do půlnoci.