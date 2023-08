Floridu obemkly dvě bouře. Jedna na poloostrov udeří plnou silou

Franklin je podle posledního hlášení asi 800 kilometrů jihovýchodně od Bermud a provází jej vítr o rychlosti až 185 kilometrů v hodině. Jako tropická bouře předtím zasáhl Dominikánskou republiku, východnímu pobřeží USA by se však měl vyhnout, předpovídá NHC.

Idalia se mezitím nacházela jižně od západního cípu Kuby a v úterý bude podle meteorologů postupovat na sever nad Mexickým zálivem směrem k západnímu pobřeží Floridy. „Podle současné předpovědi se Idalia stane silným hurikánem, než dosáhne pobřeží Floridy,“ varuje NHC. Podle agentury panuje sílící riziko nebezpečného větru a „život ohrožujícího“ vzedmutí moře.

Tropical Storm #Idalia Advisory 7A: Idalia Forecast to Become a Hurricane When it Nears Western Cuba Later Today. Life-Threatening Storm Surge and Dangerous Winds Becoming Increasingly Likely For Portions of Florida. https://t.co/tW4KeGe9uJ