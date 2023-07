Pobřežní stráž v Tunisku letos vylovila již bezmála tisíc těl migrantů

Evropské země vyzývají Tunisko, aby masivní migraci zastavilo. Tuniský prezident Kaís Saíd však uvedl, že Tunisko nebude jiným zemím chránit hranice.

Jak tuniský ministr vnitra v parlamentu uvedl, mezi 901 nalezenými těly byly ostatky 36 Tunisanů a 267 cizinců, identita dalších obětí není známa. Většina lodí převážejících běžence vyplouvá z tuniského přístavu Sfax.

V posledních měsících dorazily do tohoto města tisíce migrantů bez dokladů, kteří se chtějí dostat do Evropy. Podle oficiálních údajů dorazilo letos do 14. července na lodích do Itálie 75 065 migrantů. Více než polovina z nich připlula z Tuniska. Loni ve stejném období jich přitom bylo 31 920.