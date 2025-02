Řecká pobřežní stráž nereagovala, proto se utopilo 646 migrantů, hlásí vyšetřovatel

22:38

Řecká pobřežní stráž v roce 2023 porušila námořní pravidla při jednom z nejhorších lodních neštěstí ve Středozemním moři, když spustila poplach až poté, co se přeplněná loď s přibližně 750 migranty na palubě potopila. Zjistil to řecký ombudsman ve svém vyšetřování. S odvoláním na své zdroje to v pátek uvedla agentura Reuters.