„Zaznamenali jsme malé jedince lagocephala v oblastech, jako je Burzi, Lefkandi a Eretria a také na plážích v Attice,“ řekl mořský biolog Dimitris Pafras a použil latinský název pro čtverzubce stříbropásého (Lagocephalus sceleratus).
Podle něj je to důsledek globálního oteplování. „Když má potravu, vhodnou teplotu a málo nepřátel, je to očekávaný výsledek,“ dodal. Vědci už v předchozích letech zaznamenali výskyt této ryby mimo její tradiční prostředí například u tureckého, kyperského či chorvatského prostředí.
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Středomořím se šíří jedovatá ryba, otrávení umírají za plného vědomí
Čtverzubec stříbropásý je nebezpečný pro rybáře, jimž může poškodit rybářské sítě a sníst v nich chycené úlovky. Narušit může také mořské ekosystémy a je prudce jedovatý.
Do řádu čtverzubců patří i ryba známá pod japonským názvem fugu, která je považována za delikatesu, pokud ji ovšem správně připraví zkušený kuchař, jinak rovněž způsobí otravu.