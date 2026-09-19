Úřady již ráno vyhlásily v hlavním městě varování před leteckými útoky. Jedná se o reakci na obnovení bojů v sousedním Jemenu. Metropolí se v brzkých ranních hodinách ozývaly výbuchy. Je to poprvé od obnovení dlouhotrvající občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saúdskému hlavnímu městu.
„Oblast je vystavena nepřátelské letecké hrozbě,“ zněla zpráva pro obyvatele Rijádu, která byla ohlášena brzy ráno. Úřady zároveň vyzvaly obyvatelstvo, aby neopouštělo své domovy.
Jemenští povstalci Húsíové tento měsíc podnikli bleskovou ofenzivu, kterou získali rozsáhlé jemenské území. Povstalci také v posledních týdnech opakovaně informují o úderech Saúdské Arábie a jí vedené koalice, jež podporuje mezinárodně uznávanou vládu, na území, které mají pod kontrolou.
|
Húsíové naštvali celý muslimský svět, Saúdové sestřelili u Mekky jejich dron
Húsíové, kteří mají podporu z Íránu, ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Hlavního města se zmocnili na přelomu let 2014 a 2015 a poté, co odtud vyhnali mezinárodně uznávanou vládu, vedli s jejími silami podporovanými vojenskou koalicí v čele s Rijádem válku až do příměří v roce 2022. Nová húsíjská ofenziva však Jemen opět uvrhla do občanské války.