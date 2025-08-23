Mosty připravené ke zničení, stromové překážky. Pobaltí staví obrannou linii

Litva rozestavuje protitankové zátarasy známé jako „dračí zuby“ na hranicích s Ruskem. (1. října 2024) | foto: Profimedia.cz

Jan Hron
Litva v obavě z možné ruské invaze připravuje ambiciózní obrannou linii o třech úrovních. Plánuje, které mosty v případě nutnosti zničí a jakým způsobem zpomalí ruské síly. Opatření jsou součástí širší Baltské obranné linie, na které se podílejí i Estonsko a Lotyšsko. Ty staví protitankové zátarasy a instalují takzvané „dračí zuby“.

„Litva přechází od individuálních protimobilních opatření k jednotné třístupňové obranné linii, která poskytuje větší hloubku, silnější kontrolu a plnou integraci NATO/EU na našich hranicích,“ uvedlo litevské ministerstvo obrany.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Mosty připravené ke zničení, stromové překážky. Pobaltí staví obrannou linii

Litva v obavě z možné ruské invaze připravuje ambiciózní obrannou linii o třech úrovních. Plánuje, které mosty v případě nutnosti zničí a jakým způsobem zpomalí ruské síly. Opatření jsou součástí...

