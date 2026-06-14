Po zřícení velkého stanu ve Virginii zemřel člověk a dalších 22 bylo zraněno

Vydatný déšť, blesky a silný vítr zasáhly obci v době, kdy tamní kostel EastLake Community Church pořádal bohoslužbu pod širým nebem. Stan se zřítil v momentě, kdy se jej chystala opustit skupina lidí. Jedenáct osob skončilo v nemocnici a dalších 11 utrpělo lehká zranění, která jim byla ošetřena na místě.
„Když jsem vyšel na pódium, abych lidem řekl, ať jdou ke svým vozidlům, náraz větru zvedl stan. Jeden z našich drahých bratrů bohužel utrpěl smrtelné zranění. Je nám nesmírně líto jeho drahé rodiny,“ napsal v prohlášení místní pastor Troy Keaton.
Stan měl podle úředníků kapacitu 1500 osob, zatím ale není jasné, kolik jich v něm při pádu bylo. Konstrukce tři dny před tím prošla inspekcí okresního stavebního úřadu, dodala AP.