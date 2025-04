Čínské záchranné týmy stále vyprošťují děti a staré lidi z trosek zřícených budov, zatímco kamery přenášejí záběry vděčných přeživších do celého světa. Co však po zemětřesení o síle 7,7 stupně v...

Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká se rozhodla, že bude na podzim kandidovat za Motoristy do Sněmovny. Je prý připravená i na to, že konkurenti v kampani opráší kauzu justiční mafie, za...

Pražskou kandidátku hnutí Starostové do podzimních sněmovních voleb povede náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, rozhodl o tom dopoledne regionální sněm Starostů. O výsledku hlasování...

Policie propustila ze zadržení Lukáše S. z Plas na Plzeňsku, který si říká bůh šašek. Státní zástupce totiž nevyhověl jejich podnětu, aby podal návrh na vzetí Lukáše S. do vazby. Policisté vůdce...

Reforma dávek počítá se zmrazením životního minima uprchlíků z Ukrajiny

Uprchlíkům z Ukrajiny by se nejspíš do budoucna už neměla zvyšovat podpora na živobytí v humanitární dávce. Jejich životní minimum by se totiž mělo zmrazit. Počítá s tím doprovodný zákon k reformě...