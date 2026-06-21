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Podílel se na zabití dvou set lidí. Dnes láká bývalý terorista zákazníky na vlastní kávu

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Na svobodě. Umar Patek, jeden z pachatelů masakru na Bali, po svém propuštění z vězení. | foto:  Profimedia.cz

Pavel Zvolánek
Od našeho spolupracovníka v Asii - Dříve připravoval bomby, teď podle svých slov vaří mír. Umar Patek, zapojený do teroristických útoků na ostrově Bali v roce 2002, nyní návštěvníkům restaurace v Surabaji podává vlastní značkovou kávu. Zatímco příbuzní jeho obětí se s touto skutečností jenom těžko smiřují, v Indonésii je součástí programu deradikalizace bývalých džihádistů.

Podnik Hedon Estate v třímilionovém městě Surabaja na indonéském ostrově Jáva na první pohled zapadá do globálního trendu minimalistických kaváren. Vysoké stropy, odhalené ocelové nosníky a velké prosklené plochy zaplavují interiér přirozeným světlem. Prostornou a vzdušnou hlavní halu ozvláštňuje neobvyklá sbírka nablýskaných automobilů a luxusních motocyklů.

Právě u nich se kolem poledne fotí skupinka žen v kožených minisukních – trochu nečekaný výjev při vědomí, že se nacházíte v zemi s nejpočetnějším zastoupením muslimského obyvatelstva. Do tohoto místa však tento pohled zapadá, stejně jako digitální nomádi či místní podnikatelé využívající klidu rozlehlých prostor. Pokud chcete být v Surabaji, druhém největším indonéském městě, vidět, jste na správném místě.

Stejně jako mnoho dalších mužů z vesnice byl taxikářem, který často v noci čekal na zákazníky na jedné z nejrušnějších tříd balijské Kuty. A stejně jako sedm dalších mužů z Kepaonu nepřežil.

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