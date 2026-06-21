Podnik Hedon Estate v třímilionovém městě Surabaja na indonéském ostrově Jáva na první pohled zapadá do globálního trendu minimalistických kaváren. Vysoké stropy, odhalené ocelové nosníky a velké prosklené plochy zaplavují interiér přirozeným světlem. Prostornou a vzdušnou hlavní halu ozvláštňuje neobvyklá sbírka nablýskaných automobilů a luxusních motocyklů.
Právě u nich se kolem poledne fotí skupinka žen v kožených minisukních – trochu nečekaný výjev při vědomí, že se nacházíte v zemi s nejpočetnějším zastoupením muslimského obyvatelstva. Do tohoto místa však tento pohled zapadá, stejně jako digitální nomádi či místní podnikatelé využívající klidu rozlehlých prostor. Pokud chcete být v Surabaji, druhém největším indonéském městě, vidět, jste na správném místě.
Stejně jako mnoho dalších mužů z vesnice byl taxikářem, který často v noci čekal na zákazníky na jedné z nejrušnějších tříd balijské Kuty. A stejně jako sedm dalších mužů z Kepaonu nepřežil.