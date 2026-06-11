Připomeňme nejprve, že Británie žije v mimořádně rozjitřené době. Před týdnem otřásly Spojeným královstvím soud i zveřejněné záběry prosincové vraždy teprve osmnáctiletého studenta Henryho Nowaka, kterému loni policisté nepomohli a těžce zraněného navíc spoutali, když uvěřili lžím sikhského útočníka, že naopak on byl obětí rasistického útoku. Policejní pochybení bilo do očí.
A teď je tu další případ. V krátké době se nenávist a rasismus znovu skloňují. 30letý súdánský azylant Hadi Alodid napadl v severoirském Belfastu bezdůvodně nožem bezmocného, na zemi už ležícího, muže. Způsobil mu mnohé bodné rány. Připravil ho přitom o jedno oko (etiky dbalá stanice BBC to eufemisticky nazvala očním poraněním).
Podle Patricka Corrigana, který dohlíží na severoirskou pobočku organizace Amnesty International, plameny sporu přiživují ti, kteří jsou odpovědní za to, že „rasismus může vzkvétat,“ když jeho protagonisté „zneužívají hněvu veřejnosti.“