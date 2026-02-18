Tragédie po pádu laviny v Kalifornii: nepřežilo osm lyžařů, po dalším se pátrá

  20:36aktualizováno  20:40
Po úterním pádu laviny nedaleko jezera Tahoe v severní Kalifornii zemřelo osm lyžařů, po jednom se ještě pátrá, uvedla ve středu místní šerifka. Záchranáři už předtím v hornaté divočině zachránili šest dalších lyžařů, kteří lavinu přežili, ale zůstali uvěznění pod sněhem a ledem.

Lavina se uvolnila v úterý kolem 11:30 místního času (20:30 SEČ) asi 16 kilometrů severně od jezera Tahoe v oblasti hory Castle Peak v pohoří Sierra Nevada a zasáhla skupinu 15 lyžařů. Na místo v těžkých podmínkách a za silné zimní bouře dorazily do úterního odpoledne desítky záchranářů.

Šest lidí ze skupiny, která byla na třídenní lyžařské túře ve volném terénu a sestávala i ze čtyř instruktorů, se podařilo zachránit, dva z nich skončili v nemocnici.

O úmrtí většiny ostatních ve středu večer SEČ informovala šerifka okresu Shannon Moonová. „Stále pátráme po jednom ze členů skupiny,“ poznamenala také.

Agentury už během dne psaly o tom, že pokud se všech devět tehdy pohřešovaných najde mrtvých, bude lavina jednou z nejhorších v americké historii.

