Tragédie po pádu laviny v Kalifornii: nepřežilo osm lyžařů, po dalším se pátrá

Lavina se uvolnila v úterý kolem 11:30 místního času (20:30 SEČ) asi 16 kilometrů severně od jezera Tahoe v oblasti hory Castle Peak v pohoří Sierra Nevada a zasáhla skupinu 15 lyžařů. Na místo v těžkých podmínkách a za silné zimní bouře dorazily do úterního odpoledne desítky záchranářů.
Šest lidí ze skupiny, která byla na třídenní lyžařské túře ve volném terénu a sestávala i ze čtyř instruktorů, se podařilo zachránit, dva z nich skončili v nemocnici.
O úmrtí většiny ostatních ve středu večer SEČ informovala šerifka okresu Shannon Moonová. „Stále pátráme po jednom ze členů skupiny,“ poznamenala také.
Agentury už během dne psaly o tom, že pokud se všech devět tehdy pohřešovaných najde mrtvých, bude lavina jednou z nejhorších v americké historii.
