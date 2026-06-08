Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po tragické nehodě v Sofii řeší Bulhaři možné kšeftování s českými řidičáky

Autor:
  18:07
Bulharské úřady pokračují ve vyšetřování tragické nehody, při níž po nelegálním závodu dvou aut v Sofii zemřeli čtyři lidé. Do popředí se nyní dostává otázka, jak oba obvinění získali řidičská oprávnění. Podle bulharských médií vlastnili české řidičské průkazy. Vyšetřovatelé proto prověřují možné zneužívání systému při jejich získávání.

Státní zastupitelství v Sofii chce dvojici cizinců obvinit z úmyslného způsobení smrti při dopravní nehodě. Podle vyšetřovatelů muži během nelegálního pouličního závodu jeli rychlostí přesahující 150 kilometrů za hodinu. Jedno z vozidel narazilo do autobusu městské dopravy, který se po nárazu převrátil na bok, druhé auto skončilo na autobusové zastávce. Při nehodě zemřeli čtyři lidé a dalších 17 utrpělo zranění.

Bulharské úřady obviní dva muže s českými řidičáky, způsobili smrtelnou nehodu

Podle bulharských médií oba podezřelí cizinci měli české řidičské průkazy. To otevřelo v Bulharsku debatu o možném obcházení pravidel pro získání řidičského oprávnění v jiných členských státech Evropské unie, píše bulharský server webcafé.

Podle bývalého šéfa dopravní policie Tenča Teneva funguje již delší dobu schéma, které umožňuje některým Bulharům získat řidičský průkaz v České republice, aniž by splňovali podmínky platné doma. V Bulharsku je pro získání řidičského oprávnění nutné dokončené vzdělání alespoň do desáté třídy, zatímco v Česku ani v Řecku takový požadavek není.

„Jde o systém, do kterého jsou zapojeni i Bulhaři. Pokud člověk nesplňuje podmínky pro získání řidičského průkazu doma, obrátí se na prostředníky v Česku. Ti mu zajistí registraci na adrese, vyřídí potřebnou administrativu a následně získá řidičské oprávnění,“ uvedl Tenev pro bulharskou televizi bTV.

Podle něj se cena podobné služby na černém trhu pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci eur (zhruba 99 až 124 tisíc korun).

Soud poslal do vazby Američana zadrženého v Bulharsku v kauze žhářského útoku

Evropská pravidla přitom stanovují, že žadatel musí v zemi, která mu řidičský průkaz vydá, skutečně žít alespoň 185 dní. Vyšetřovatelé podle bulharských médií prověřují podezření, že je tato podmínka často obcházena prostřednictvím fiktivních registrací pobytu.

Bulharská Televize Nova upozornila také na internetové stránky, které údajně nabízejí „legálně registrované“ české řidičské průkazy bez absolvování standardního procesu získání oprávnění. Na některých z nich se objevují sliby snadného získání dokladů bez stresu z řidičských zkoušek.

Odborníci proto navrhují změnu legislativy. Místo pouhé administrativní výměny zahraničního řidičského průkazu by podle nich měli držitelé dokladů získaných v zahraničí absolvovat alespoň částečnou přezkoušku znalostí a dovedností.

Prokuratura zatím tvrdí, že dosavadní důkazy nenechávají o vině obou řidičů téměř žádné pochybnosti. Podle zástupce sofijského prokurátora Angela Kaneva nenese řidič autobusu za nehodu žádnou odpovědnost a udělal vše, co mohl, aby střetu zabránil.

Vyšetřovatelé navíc na místě údajně nenašli téměř žádné brzdné stopy závodících vozů. Testy na alkohol a drogy byly bezprostředně po nehodě negativní, úřady však nařídily podrobnější laboratorní rozbory krve.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Od Vladimíra Remka po Aleše Svobodu. Jakou stopu zanechali Češi ve vesmíru?

Český astronaut Aleš Svoboda na Festivalu planet (7. července 2025)

Česká republika se může po téměř půlstoletí dočkat dalšího zástupce ve vesmíru. Armádní pilot Aleš Svoboda by měl v druhé polovině roku 2027 zamířit na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS a navázat tak...

8. června 2026  18:45

Krizi na gymnáziu chce řešit kraj. Vyhrocenou atmosféru nezvládla ani mediátorka

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny....

Vedení Libereckého kraje chce podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyřešit krizi na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Jednal dnes proto se školskou radou, studenty,...

8. června 2026  18:25

Zaměstnanci ČT chystají ke konci června stávku. Varují před změnou financování

Odbory ČT vyhlásily společně s iniciativou Veřejnoprávně stávkovou pohotovost...

Zaměstnanci České televize (ČT) chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Vedení ČT...

8. června 2026  18:10

Po tragické nehodě v Sofii řeší Bulhaři možné kšeftování s českými řidičáky

Bulharský „Tyson“ zavinil nehodu s autobusem, zemřeli tři lidé

Bulharské úřady pokračují ve vyšetřování tragické nehody, při níž po nelegálním závodu dvou aut v Sofii zemřeli čtyři lidé. Do popředí se nyní dostává otázka, jak oba obvinění získali řidičská...

8. června 2026  18:07

Vězení a propadnutí majetku. Exšéf nejvyššího soudu na Ukrajině dostal trest za úplatek

Předseda ukrajinského nejvyššího soudu Vsevolod Kňazev (27. dubna 2023)

Bývalý předseda ukrajinského nejvyššího soudu Vsevolod Kňazev, kterého před třemi lety vyšetřovatelé přistihli při přebírání úplatku, dostal trest pěti let za mřížemi a propadnutí majetku. Stalo se...

8. června 2026  18:06

OBRAZEM: Kanceláře roku znají vítěze. Jak vypadají nejlepší realizace v Česku

Jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, které hodnotí pracovní prostory...

Jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, které hodnotí pracovní prostory v Česku, zná své vítěze. Ty vybrala odborná porota složená z architektů a odborníků kancelářského byznysu. Do soutěže...

8. června 2026

Vražda z Mírova spěje k obžalobě. Muž, který už jednou zabil, nechce dohodu o vině

Věznice Mírov na Šumpersku, odkud Kajínek utekl.

Státní zástupkyně Michaela Šoková navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, hrozí mu až výjimečný trest. Muž se k činu kriminalistům doznal, o uzavření dohody o...

8. června 2026  17:58

Důraz na ekologii i EU, Špidlova Nová sociální demokracie zažádala o registraci

Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla

Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala v pondělí odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Subjekt má název Nová...

8. června 2026  17:45

Česko spouští Centrální evidenci psů. Jak se registrovat, za kolik a jaká hrozí pokuta

Kontrola očipovaného psa (20. ledna 2020)

Česko spouští Centrální evidenci psů. Dlouho odkládaný systém se spustí v červenci a bude obsahovat údaje z čipů, které jsou povinné mnoho let. Lhůty na zápis jsou velkorysé, majitelé však musí...

8. června 2026  17:42

Žádná nová stíhačka nebude, shodli se Macron s Merzem. Vývoj stál miliardy eur

Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a britský...

Nová evropská stíhačka, jejíž vývoj stál miliardy eur, nakonec nevznikne. Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron totiž došli k tomu, že se firmy Dassault a Airbus...

8. června 2026  17:40

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vláda schválila navýšení plateb pro zdravotní pojišťovny o 24 miliard korun

Premiér Andrej Babiš dorazil na zasedání vlády. Hlavním tématem bude koordinace...

Kabinet Andreje Babiše schválil navýšení plateb o 24 miliard korun za státní pojištěnce – tedy za důchodce, děti, studenty, ženy na mateřské či nezaměstnané. „Nejvíce času jsme věnovali...

8. června 2026  12:40,  aktualizováno  17:39

Policie navrhla obžalovat společnost spadající pod Agrofert. Viní ji z podvodu

Silo pekárny Penam

Policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toastový chléb. Serveru...

8. června 2026  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.