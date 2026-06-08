Státní zastupitelství v Sofii chce dvojici cizinců obvinit z úmyslného způsobení smrti při dopravní nehodě. Podle vyšetřovatelů muži během nelegálního pouličního závodu jeli rychlostí přesahující 150 kilometrů za hodinu. Jedno z vozidel narazilo do autobusu městské dopravy, který se po nárazu převrátil na bok, druhé auto skončilo na autobusové zastávce. Při nehodě zemřeli čtyři lidé a dalších 17 utrpělo zranění.
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Bulharské úřady obviní dva muže s českými řidičáky, způsobili smrtelnou nehodu
Podle bulharských médií oba podezřelí cizinci měli české řidičské průkazy. To otevřelo v Bulharsku debatu o možném obcházení pravidel pro získání řidičského oprávnění v jiných členských státech Evropské unie, píše bulharský server webcafé.
Podle bývalého šéfa dopravní policie Tenča Teneva funguje již delší dobu schéma, které umožňuje některým Bulharům získat řidičský průkaz v České republice, aniž by splňovali podmínky platné doma. V Bulharsku je pro získání řidičského oprávnění nutné dokončené vzdělání alespoň do desáté třídy, zatímco v Česku ani v Řecku takový požadavek není.
„Jde o systém, do kterého jsou zapojeni i Bulhaři. Pokud člověk nesplňuje podmínky pro získání řidičského průkazu doma, obrátí se na prostředníky v Česku. Ti mu zajistí registraci na adrese, vyřídí potřebnou administrativu a následně získá řidičské oprávnění,“ uvedl Tenev pro bulharskou televizi bTV.
Podle něj se cena podobné služby na černém trhu pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci eur (zhruba 99 až 124 tisíc korun).
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Evropská pravidla přitom stanovují, že žadatel musí v zemi, která mu řidičský průkaz vydá, skutečně žít alespoň 185 dní. Vyšetřovatelé podle bulharských médií prověřují podezření, že je tato podmínka často obcházena prostřednictvím fiktivních registrací pobytu.
Bulharská Televize Nova upozornila také na internetové stránky, které údajně nabízejí „legálně registrované“ české řidičské průkazy bez absolvování standardního procesu získání oprávnění. Na některých z nich se objevují sliby snadného získání dokladů bez stresu z řidičských zkoušek.
Odborníci proto navrhují změnu legislativy. Místo pouhé administrativní výměny zahraničního řidičského průkazu by podle nich měli držitelé dokladů získaných v zahraničí absolvovat alespoň částečnou přezkoušku znalostí a dovedností.
Prokuratura zatím tvrdí, že dosavadní důkazy nenechávají o vině obou řidičů téměř žádné pochybnosti. Podle zástupce sofijského prokurátora Angela Kaneva nenese řidič autobusu za nehodu žádnou odpovědnost a udělal vše, co mohl, aby střetu zabránil.
Vyšetřovatelé navíc na místě údajně nenašli téměř žádné brzdné stopy závodících vozů. Testy na alkohol a drogy byly bezprostředně po nehodě negativní, úřady však nařídily podrobnější laboratorní rozbory krve.