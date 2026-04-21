Z mexické pyramidy střílel muž. Zabil turistku a pak sebe, další lidi zranil


  7:31
Po střelbě u pyramid v mexické turistické a archeologické oblasti Teotihuacánu v pondělí zemřela Kanaďanka. Napsala to agentura Reuters s tím, že se útočník zastřelil. Mexický web La Jornada dodal, že na jednu z pyramid vylezl pachatel a začali střílet, což si vyžádalo nejméně 15 zraněných, kteří se kvůli výstřelům pokusili utéct a z památky spadli.
Mexičtí soudní znalci ohledávají místo střelby na pyramidě u Teotihuacánu. (20. dubna 2026) | foto: Reuters

Mexické úřady vyšetřují střelbu na pyramidě u Teotihuacánu. (20. dubna 2026)
16 fotografií

Teotihuacán se nachází severovýchodně od metropole Mexika. Na internetu podle La Jornady koluje video, na němž žena za výstřelů křičí „Zavolejte policii“. Turisté včetně cizinců, kteří se v tu dobu nacházeli v okolí památek, je začali opouštět.

Podle mexických médií šlo o občany Kanady, Ruska, Kolumbie a Nizozemska. Deník New York Times píše i o šesti Američanech. Soupis zraněných turistů zveřejnil bezpečnostní kabinet Mexika.

Na síti X se objevilo video nejspíše s pachatelem, jak chodí po ochozu pyramidy a na její jedné straně leží pravděpodobně návštěvníci objektu.

Svědci uvedli, že v době činu měl na sobě střelec černé tričko s nápisem „Disconnect and self destruct“ (tedy „odpoj se a znič sám sebe) a u sebe měl obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence. Podle zprávy prokuratury na obrázku byli tři muži. Informoval o tom mexický server El Universal.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová podle Reuters uvedla, že vláda je v kontaktu s kanadskou ambasádou a že na místo míří pracovníci ministerstva vnitra a kultury. Bezpečnostní radu zároveň pověřila, aby celou věc vyšetřila. „To, co se stalo v Teotihuacánu, nás hluboce bolí,“ uvedla prezidentka na sociálních sítích.

Úřad federálního zastupitelství (FGR) společně s úřadem prokuratury státu Mexiko (FGJEM) v pondělí večer oznámily, že zahájily vyšetřování střelby. FGR uvedl, že nasadí své institucionální zdroje a provede veškeré nezbytné postupy k objasnění událostí.

V krátkém prohlášení rovněž zdůraznil, že prostřednictvím Specializované regionální kontrolní prokuratury (FECOR) poskytne obětem incidentu, z nichž některé jsou cizinci, osobní podporu.

Státní prokuratura střelce identifikovala jako muže původem z Mexika. Podle prohlášení zřejmě konal sám.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.