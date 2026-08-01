Silná bouřka v pátek večer napáchala v národním parku, který sousedí s národním parkem České Švýcarsko, značné škody. Postižená je především turisty oblíbená oblast kolem lázeňského městečka Rathen, které je výchozím bodem i pro cestu ke známému mostu v pískovcových skalách Basteibrücke.
Bouře v pátek překvapila turisty i lidi, kteří se chystali na představení v lesním amfiteátru. Osmatřicetiletého muže padající strom zabil. Další tři utrpěli středně těžká poranění.
Hasiči a zástupci služby civilní ochrany THW dnes nad oblast vypustili drony, aby si udělali představu o rozsahu škod. „Dnes je prioritou zmapovat oblast poškození,“ uvedl zástupce saského zemského okresu Björn Rosenkranz.
Podle prvního odhadu správy saských lesů Sachsenforst poškodila silná lokální bouře 25 hektarů lesa. Odklízecí práce by mohly trvat celý příští týden. Další části Saského Švýcarska, například v okolí městečka Bad Schandau u české hranice, rovněž bouře zasáhla. Stromy tu ale vítr lámal jen ojediněle.
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V Saském Švýcarsku při bouřce zahynul člověk, tři další utrpěli vážná zranění
Silné bouřky v pátek večer postihly také další oblasti Německa, například města Hamburk a Stuttgart. „Stromy padaly na auta, elektrické vedení i na ulice,“ uvedl mluvčí stuttgartských hasičů. U města Bad Reichenhall v Horním Bavorsku způsobil úder blesku lesní požár. Při hašení jiného požáru u Freudenbergu v Horní Falci utrpěli zranění čtyři hasiči. Freudenberg leží u bavorského města Amberg, asi 40 kilometrů západně od české hranice.