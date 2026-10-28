Pověstným jazýčkem na vahách se tak stávají strany volené převážně izraelskými Araby, které mají dalších 16 míst. Historicky vysoká celková volební účast 77,7 procenta měla zásadní vliv na posílení arabských stran, jelikož se promítla do masivní mobilizace arabského obyvatelstva. Právě v komunitě izraelských Arabů, která v minulých letech trpěla volební apatií, zaznamenali analytici nejvýraznější skok v účasti.
Kvůli patové situaci mezi Netanjahuem a bývalým náčelníkem generálního štábu Eisenkotem, která je označována za jednu ze senzací těchto voleb, drží arabští poslanci klíč k formování příští koalice. Jak zmiňují blízkovýchodní analytici, tyto strany jsou poprvé po dlouhé době ochotné poskytnout novému premiérovi externí podporu za účelem konce Netanjahuovy éry. Eisenkot se k této variantě nicméně staví rezervovaně, zároveň ale odmítá vládu národní jednoty, v níž by se o premiérské křeslo s Netanjahuem dělil.
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Povolební vývoj tak může napřed vést k pokusu jednoho z lídrů přetáhnout na svou stranu menší strany z opačného tábora. Pokud se na situaci nic nezmění, čekají Izrael další volby.
Z jednotlivých stran vede uskupení Likud premiéra Benjamina Netanjahua, druhá je centristická opoziční strana Jašar, v jejímž čele je bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot.
Aktualizované průzkumy od volebních místností v noci uváděly, že poměr sil mezi dvěma hlavními bloky by mohl být nakonec vyrovnaný a na parlamentní většinu v podobě 61 mandátů v Knesetu (parlamentu) nedosáhne pravděpodobně vládní ani opoziční blok.
Podle prvních průzkumů od volebních místností měl blok čtyř opozičních stran nevelký náskok před současnou vládní koalicí. To se ale v noci změnilo.
Současná vládní koalice, kterou tvoří Likud a krajně pravicové strany, je u moci od roku 2022. Před čtyřmi roky získal Likud 32 mandátů, vládní koalice měla tehdy zpočátku 64 mandátů. Opoziční strana Jašar tehdy ještě neexistovala. Strany, které volí převážně arabská menšina, získaly v minulých volbách deset mandátů. Nyní si tak polepšují o více než polovinu.
Vysoká účast zajistila, že všechny hlavní arabské frakce bezpečně překročily uzavírací práh 3,25 procenta, který pro ně při nízké účasti v minulosti představoval existenční hrozbu.
V úterních parlamentních volbách v Izraeli hlasovalo 77,7 procenta voličů, uvedla podle stanice CNN ústřední volební komise. Jedná se podle ní o nejvyšší volební účast od roku 1999. Před čtyřmi roky podle ToI hlasovalo 70,6 procenta voličů.