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Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev, nejméně deset lidí zemřelo

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  7:15aktualizováno  7:37
Poničená residenční oblast v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním...

Poničená residenční oblast v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním útoku. (2. července 2026) | foto: AP

Výšivka Legie Svoboda Rusku je vidět na rukávu jednoho z příslušníků formace...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ministr vnitra Ihor Klymenko...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ministr vnitra Ihor Klymenko...
Poničená budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním útoku. (2....
28 fotografií
Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život deset lidí, uvedly dnes ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo devět lidí a dalších 46 utrpělo zranění, z toho pět dětí, oznámil šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Nejedná se podle něj o konečné počty, jelikož záchranné práce pokračují.

Nejméně jeden člověk přišel o život při ruském útoku nedaleko Kyjeva, sdělil náčelník vojenské správy Kyjevské oblasti Mykola Kalašnyk.

Výšivka Legie Svoboda Rusku je vidět na rukávu jednoho z příslušníků formace během tiskové konference v ukrajinském Kyjevě. (3. července 2024)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ministr vnitra Ihor Klymenko navštěvují místo ruského raketového a dronového útoku v Kyjevě. (2. července 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ministr vnitra Ihor Klymenko navštěvují místo ruského raketového a dronového útoku v Kyjevě. (2. července 2026)
Poničená budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním útoku. (2. července 2026)
28 fotografií

Agentura Reuters píše, že bylo zcela zničeno nebo poškozeno nejméně 15 obytných budov, včetně devítipodlažní stavby v historické Podilské čtvrti, která byla od pátého podlaží výše prakticky úplně zničena.

Útok přišel jen dny poté, co ve čtvrtek brzy ráno při dalším rozsáhlém ruském úderu na ukrajinskou metropoli zemřelo 31 lidí. Žádný jiný útok na Kyjev si letos nevyžádal tolik obětí.

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V okolí hlavního města dnešní údery zabily jednu osobu a 16 zranily. Terčem ruských útoků se v noci na dnešek stala také Oděsa, odkud je hlášen nejméně jeden zraněný.

Polsko kvůli útokům z preventivních důvodů krátce vyslalo do vzduchu stíhací letouny.

Válka na Ukrajině

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Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev, nejméně deset lidí zemřelo

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