Tova tím myslí automatické rozesílání zpráv do chytrých telefonů „Extrémní nebezpečí“, kdy se rozezní varovný signál, rozsvítí se obrazovka a robot začne v několika jazycích nahlas číst zprávu, že se máme připravit na odchod do krytu. O několik minut později se rozezní sirény, kdy je na přesun do krytu zhruba minuta.
Teď ale rovnou zněly sirény. Odpovídám Tově, že nevím, ale radši se jdu schovat. Pár metrů před dveřmi krytu slyším zvenku exploze. Žádné dopady, země se netřese, jsou to výbuchy po sestřelu protivzdušnou obranou.
Tvrdilo se, že íránský jaderný i balistický program je v troskách. Jenže teď se ukazuje, že zdaleka ne. V médiích se objevují názory, že tehdy premiér Netanjahu neříkal celou pravdu.