Přežilo 15 lidí, z nichž čtyři byli převezeni do nemocnic.
Pátrací týmy prohledávaly části poškozené budovy, kde se podle předpokladů nacházely uvězněné oběti. Hasiči stále prováděli ochlazovací práce, protože v některých částech továrny stále hořelo a doutnala ohniska požáru.
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Požár skládky v Indonésii vyhnal stovky lidí z jejich domovů
V továrně na olej nedaleko Jakarty propukl v listopadu 2024 rozsáhlý požár, při kterém přišlo o život osm lidí. Na Vánoce o rok dříve zemřelo při výbuchu tavicí pece v průmyslovém areálu na zpracování niklu na ostrově Sulawesi nejméně 18 lidí.