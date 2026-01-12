Írán navrhuje jednání. Možná zasáhneme ještě před ním, prohlásil Trump

Autor: ,
  13:16
Írán navrhl jednání se Spojenými státy poté, co Washington zvažoval i použití síly vůči íránskému režimu, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump. Možná schůzka se podle něj připravuje, šéf Bílého domu ale nepotvrdil žádný konkrétní termín. V Íránu pokračují protivládní demonstrace, při nichž podle aktivistů od přelomu roku zahynulo nejméně 544 lidí.
Donald Trump (12. ledna 2026)

Donald Trump (12. ledna 2026) | foto: Reuters

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chámeneí (3. ledna 2026)
Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (9. ledna 2026)
Írán zažívá protesty obchodníků, kteří kvůli slábnoucímu rijálu nechávají své...
31 fotografií

„Íránští představitelé zavolali v sobotu. Chtějí jednat,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One. „Možná budeme muset zasáhnout ještě před setkáním,“ dodal však prezident.

Předtím v neděli večer místního času (v pondělí časně ráno SEČ) Trump podle agentur AFP a Reuters potvrdil, že s americkou armádou zvažuje několik možností postupu vůči Íránu včetně vojenského zásahu.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí podle agentury AP uvedl, že komunikační kanál s USA zůstává otevřený, ale že jednání musejí být založena na „přijetí vzájemných zájmů a obav, nikoliv na jednostranném vyjednávání a diktátu“. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí mezitím bez důkazů tvrdil, že při demonstracích propuklo násilí, aby Trump měl „záminku zasáhnout“. Zároveň uvedl, že Írán má situaci pod kontrolou a že je otevřený diplomacii.

Protesty v Íránu už mají přes 500 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku

V Íránu už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu. Kvůli přerušení internetového a mezinárodního telefonického spojení, které trvá už od čtvrtka, je stále obtížnější odhadovat rozsah demonstrací. Panují obavy, že teokratický režim využije informačního vakua k tvrdému potlačení sílících protestů. Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí už dříve naznačil, že režim navzdory varování ze strany Spojených států tvrdě zasáhne.

V noci na pondělí bývalý korunní princ Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, vyzval íránské bezpečnostní síly, aby se k protestům přidaly.

Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda

Současné protesty jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly 28. prosince protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů, nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Turek bude novým zmocněncem pro Green Deal, rozhodla o tom vláda

Přímý přenos
„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Osud poslance Filipa Turka znovu zaměstnal koalici ANO, SPD a Motoristů sobě. „Máme představu, že může existovat pozice vládního zmocněnce pro Green Deal, která by mohla ošetřovat hlavní témata na...

12. ledna 2026  6:02,  aktualizováno  13:27

Vláda rozhodla o zmocněnci pro digitalizaci, bude jím Králíček

Přímý přenos
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s vicepremiérem Karlem Havlíčkem při...

Zřízení funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a vznik vládní rady pro duševní zdraví projednávala vláda Andreje Babiše. Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou...

12. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  13:26

Írán navrhuje jednání. Možná zasáhneme ještě před ním, prohlásil Trump

Donald Trump (12. ledna 2026)

Írán navrhl jednání se Spojenými státy poté, co Washington zvažoval i použití síly vůči íránskému režimu, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump. Možná schůzka se podle něj připravuje, šéf...

12. ledna 2026  13:16

Relaxovaná matka, otec po těžkém porodu. Fotka s miminkem rozhorlila Rakousko

Novorozeně. (1. srpna 2025)

Silvestrovská noc v rakouském Bad Ischl měla pro mladou rodinu zůstat výjimečným okamžikem, přesně o půlnoci přišla na svět jejich malá holčička. O den později ale nastal rozruch, když se na...

12. ledna 2026  13:13

Z hořící bytovky zachránili hasiči 25 lidí, kouř je uvěznil na balkonech

Požár bytovky v Horoměřicích. Hasiči z domu zachránili 25 lidí. (12. ledna 2026)

Během nočního požáru bytového domu v Horoměřicích u Prahy zachránili hasiči 25 lidí pomocí výškové techniky. Některé kouř uvěznil na balkonech. Sedm lidí ošetřili záchranáři, pět z nich, včetně dvou...

12. ledna 2026  10:48,  aktualizováno  13:12

Stíháte vzpurné doktory, nařkl Kennedy Němce. Řešte své problémy, vzkazují mu

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy jr. (8. ledna 2026)

Americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy Jr. o víkendu obvinil německou vládu, že trestně stíhá „víc než tisíc lékařů a tisíce jejich pacientů“. A to prý za to, že se během covidové pandemie...

12. ledna 2026  13:11

Zvláštní oblak na noční obloze ohromil Čechy. Způsobil ho manévr Muskovy rakety

Spirálová mlhovina z rakety Falcon 9 k vidění na obloze z mnoha míst, například...

V neděli se nad Českem objevil zvláštní jev spirálovitého oblaku, který zářil na noční obloze. Podle České astronomické společnosti šlo o druhý stupeň rakety Falcon 9, která patří společnosti SpaceX...

12. ledna 2026  12:53

Tramvaj v Praze vykolejila po srážce s nákladním autem, oba řidiči jsou zranění

V Hlubočepech se srazila tramvaj s náklaďákem. Řidiči obou vozů jsou zranění....

V pražských Hlubočepech vykolejila tramvaj po srážce s nákladním autem. Oba řidiči utrpěli zranění. Provoz mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov je přerušen. Jako náhradní doprava je zavedena posílená...

12. ledna 2026  11:08,  aktualizováno  12:39

Situace může být velmi nebezpečná, varuje ČHMÚ před noční a ranní ledovkou

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko má za sebou dosud nejchladnější ráno této zimy, kdy teploty na řadě míst klesly hluboko, až k -30°C. Od západu ale nastane oteplení a sněžení se bude měnit v mrznoucí déšť. Na velké části území...

12. ledna 2026  6:23,  aktualizováno  12:30

Romantika jako v pohádce. Bruslaři se na zámku proháněli po zamrzlém příkopu

Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v...

Louče hoří, led pod bruslemi příjemně křupe, opodál u stánku si vychutnáte horký punč a nad vámi se tyčí nasvícený zámek. Romantičtější noční bruslení najdete jen těžko. V neděli si ho užívaly stovky...

12. ledna 2026  12:25

Za 24 tisíc ročně parkování po celé Praze. Radní schválili paušál pro elektromobily

ilustrační snímek

Majitelé elektromobilů si budou moci za 24 tisíc korun ročně pořídit oprávnění pro parkování v zónách placeného stání po celé Praze. Dnes to schválili radní metropole. Podle náměstka primátora pro...

12. ledna 2026  11:50,  aktualizováno  12:19

Maďarsko udělilo azyl polskému exministrovi obviněnému z korupce

Zbigniew Ziobro, v té době polský ministr spravedlnosti, na tiskové konferenci...

Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Informoval o tom tento národněkonzervativní politik. Ziobro, který byl tváří sporných justičních reforem z...

12. ledna 2026  8:39,  aktualizováno  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.