Írán navrhuje jednání. Možná zasáhneme ještě před ním, prohlásil Trump

„Íránští představitelé zavolali v sobotu. Chtějí jednat,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One. „Možná budeme muset zasáhnout ještě před setkáním,“ dodal však prezident.
Předtím v neděli večer místního času (v pondělí časně ráno SEČ) Trump podle agentur AFP a Reuters potvrdil, že s americkou armádou zvažuje několik možností postupu vůči Íránu včetně vojenského zásahu.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí podle agentury AP uvedl, že komunikační kanál s USA zůstává otevřený, ale že jednání musejí být založena na „přijetí vzájemných zájmů a obav, nikoliv na jednostranném vyjednávání a diktátu“. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí mezitím bez důkazů tvrdil, že při demonstracích propuklo násilí, aby Trump měl „záminku zasáhnout“. Zároveň uvedl, že Írán má situaci pod kontrolou a že je otevřený diplomacii.
Protesty v Íránu už mají přes 500 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku
V Íránu už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu. Kvůli přerušení internetového a mezinárodního telefonického spojení, které trvá už od čtvrtka, je stále obtížnější odhadovat rozsah demonstrací. Panují obavy, že teokratický režim využije informačního vakua k tvrdému potlačení sílících protestů. Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí už dříve naznačil, že režim navzdory varování ze strany Spojených států tvrdě zasáhne.
V noci na pondělí bývalý korunní princ Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, vyzval íránské bezpečnostní síly, aby se k protestům přidaly.
Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda
Současné protesty jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly 28. prosince protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů, nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.