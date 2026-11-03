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Dvě železniční katastrofy s desítkami mrtvých: španělský ministr dopravy končí

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  22:23
Španělský ministr dopravy Oscar Puente promlouvá o tragické železniční nehodě...

Španělský ministr dopravy Oscar Puente promlouvá o tragické železniční nehodě poblíž Toleda. (3. listopadu 2026) | foto: Reuters

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...
Španělský ministr dopravy Oscar Puente promlouvá o tragické železniční nehodě...
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...
Španělský ministr dopravy Oscar Puente promlouvá o tragické železniční nehodě...
16 fotografií
Španělský ministr dopravy Óscar Puente oznámil rezignaci po dvou vážných železničních nehodách, které si letos vyžádaly celkem 115 lidských životů. K rozhodnutí ho přiměla především říjnová srážka dvou vysokorychlostních vlaků v provincii Toledo, při níž zemřelo 69 lidí včetně jednoho Čecha. Puente zároveň odstoupil z kandidátní listiny pro nadcházející parlamentní volby.

Při srážce vlaků z minulého týdne zemřelo v provincii Toledo 69 lidí a letos v lednu si v provincii Córdoba srážka dvou vlaků vyžádala 46 obětí.

Španělský ministr dopravy Oscar Puente promlouvá o tragické železniční nehodě poblíž Toleda. (3. listopadu 2026)
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
Španělský ministr dopravy Oscar Puente promlouvá o tragické železniční nehodě poblíž Toleda. (3. listopadu 2026)
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
16 fotografií

„Ministr dopravy země jako je Španělsko nemůže po dvou nehodách za necelý rok setrvat ve funkci,“ řekl dnes Puente v parlamentu, kde odpovídal na otázky poslanců kvůli železniční tragédii z minulého týdne. Hovořil před orgánem, který dočasně zastupuje parlament. Ten byl totiž rozpuštěn minulý měsíc po vyhlášení předčasných parlamentních voleb na 29. listopadu.

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Puente čelil výzvám k rezignaci hned po nehodě z 28. října, dosud ale trval na tom, že demisi podávat nebude. „Mou povinností je nyní vyřešit problém a podat vysvětlení,“ prohlásil minulý týden. V úterý Puente uvedl, že rezignuje na funkci ministra a také odstupuje z kandidátních listin pro parlamentní volby.

Dva vysokorychlostní vlaky se srazily ve středu 28. října krátce před devátou ráno u obce Urda v provincii Toledo. Cestovalo v nich na 540 lidí; 69 zemřelo a stovka zraněných musela být hospitalizována. Mezi mrtvými je 54 Španělů a 15 cizinců, včetně jednoho českého občana.

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Puente už minulý týden oznámil, že srážku způsobily chybné pokyny z dispečerského pracoviště ve stanici Madrid-Atocha. To převzalo řízení na asi 69 kilometrů dlouhém úseku trati Madrid-Sevilla v půl deváté ráno poté, co vypadl bezpečnostní systém LZB, který má zabránit srážce vlaků. V tom okamžiku se zastavilo šest souprav. Jejich strojvedoucí posléze dostali pokyn z řídícího centra, aby se opět rozjeli. Jeden z vlaků ale kvůli technickým potížím zůstal stát před stanicí Urda, což jeho strojvedoucí dvakrát ohlásila řídícímu centru. Mezitím už se ovšem rozjel vlak AVE společnosti Renfe, který do stojící soupravy zezadu narazil.

Vlak AVE dostal zřejmě pokyn pokračovat v jízdě běžnou rychlostí, jenže podle některých médií platí v takových krizových situacích pravidlo, že po výpadku systému LZB mají vlaky zpočátku jet rychlostí jen 40 kilometrů za hodinu, aby stačily zastavit v případě překážky na trati. Vlak AVE ale v okamžiku srážky jel zřejmě rychlostí 160 až 200 kilometrů za hodinu.

28. října 2026

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