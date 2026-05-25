Íránský režim povoluje šrouby: po třech měsících obnovuje internetové spojení

Autor: ,
  21:14
Íránský prezident Masúd Pezeškján podle státních médií nařídil obnovu internetového připojení v zemi. Uvedla to v pondělí agentura Reuters, podle které média citují mluvčího ministerstva komunikací. Připojení k internetu úřady v zemi blokují nepřetržitě 87 dní, uvedla v pondělí organizace NetBlocks.

Íránský prezident Masúd Pezeškján | foto: Reuters

Úřady blokují připojení k zahraničním internetovým doménám od 28. února, uvedla organizace NetBlocks. Právě 28. února začala válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.

NetBlocks počínání íránských úřadů kritizuje, protože podle organizace slouží k omezení přístupu k informacím, které nejsou pod kontrolou režimu ajatolláhů. Íránské úřady k blokování internetu přistoupily i v jiných obdobích kritických pro vládu, například při lednových protirežimních demonstracích.

Kvůli blokování se internetový provoz v Íránu podle NetBlocks snížil téměř na nulu. Opatření úřadů mohou obejít jen uživatelé, kteří mají k dispozici VPN službu. Těch je ale v zemi pouze zlomek.

