Když bylo Dandiovi 19 let, policejní informátor, který se vydával za kamaráda, infiltroval domov jeho rodiny. Byla to součást nyní už zdiskreditované sledovací operace, jejímž deklarovaným cílem bylo rozkrývat islámský extremismus.
Dnes však 33letý historik vidí, jak se New York proměnil: starostou je muslim, na Times Square se konají veřejné modlitby a nové mešity vyrůstají napříč městem. „Pětadvacet let po 11. září 2001 truchlíme nad tím, co se stalo, a zároveň si uvědomujeme, že někdo jako já za to nenese odpovědnost,“ řekl agentuře AFP.
„Nezasloužím si kvůli tomu být terčem. Jsem v tomto ohledu Newyorčanem stejně jako kdokoli jiný,“ uvedl Dandia, který je průvodcem na procházkách po městě zaměřených na muslimské komunity.
Vlna islamofobie se ve Spojených státech vzedmula po útocích z roku 2001, kdy ozbrojenci unesli dopravní letadla a nasměrovali je do věží Světového obchodního střediska na Manhattanu a do Pentagonu nedaleko Washingtonu. Čtvrté letadlo se zřítilo na poli v Pensylvánii poté, co se pasažéři únoscům vzepřeli.
Muslimové následně čelili nárůstu veřejných útoků a obtěžování. Někteří ve snaze skrýt své náboženské vyznání přestali nosit viditelné znaky jako hidžáby. Americké úřady mezitím muslimy monitorovaly. Po tisících mužů a chlapců žádali, aby se registrovali u vládních úřadů, což vedlo k vyhoštění mnohých z nich ze země.
„Všichni se tak báli,“ uvedl Mohammad Razvi původem z Pákistánu, který po 11. září založil neziskovou organizaci Council of Peoples Organization na podporu muslimů žijících v New Yorku. „V naší čtvrti se ozývaly výstřely, protože se někteří lidé domnívali, že za to neseme odpovědnost,“ dodal.
Razvi se začal po 11. září 2001 představovat jako Mo ve snaze vyhnout se předsudkům, s nimiž se setkával, když lidem říkal, že se jmenuje Mohammad. „Na muslimy, kteří se snažili žít americký sen, byla svalována vina za něco, s čím neměli nic společného a nad čím neměli kontrolu,“ řekl.
Policie v New Yorku začala sledovat stovky muslimů v rámci protiteroristické operace, přičemž často cílila na lidi, u nichž neexistovaly žádné důkazy o protiprávním jednání.
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Dandia to zažil jako 19letý vysokoškolský student, když se v charitě, kterou založil, začal angažovat mladý muž původem z Bangladéše. Oba se sblížili. Chodili spolu na jídlo, věnovali se sportu, a muž dokonce přespával u Dandii doma. O sedm měsíců později se mu však svěřil, že je informátorem newyorské policie (NYPD) a že dostal za úkol sledovat Dandiu a jeho komunitu.
„Bylo to zdrcující, ale zároveň i děsivé. Najednou jsem měl pocit, že jsem ve vztahu k okolnímu světu ztratil půdu pod nohama,“ vzpomínal Dandia.
Po této zkušenosti Dandia spolu s organizacemi na ochranu občanských práv u soudu dosáhl bezprecedentního urovnání, které omezilo možnost newyorské policie zavádět podobné sledovací programy a zřídilo nezávislý dohled nad její činností.
Sledovací program NYPD byl příkladnou ukázkou „protimuslimské hysterie“, která následovala po 11. září, míní Gadier Abbas, právník z organizace Rada pro americko-islámské vztahy. Dnes má však Abbas naději. „Američtí muslimové mají zastoupení ve všech oblastech života, téměř na všech úrovních, což svědčí o vitalitě této komunity,“ řekl.
New York se bude brzy moci pyšnit největší mešitou ve státě. Od roku 2001 jich ve městě přibylo více než 100, zatímco muslimové se stávají stále významnější kulturní a politickou silou. Starosta Zohran Mamdani, který při nástupu do úřadu složil přísahu na korán, se stal novou tváří americké levicové politiky.
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Islamofobie přesto ve městě, kde přibližně devět procent obyvatel tvoří muslimové, přetrvává. V březnu krajně pravicový influencer před sídlem starosty zorganizoval protest s názvem Zastavte islámské obsazení New Yorku.
Jeden republikánský senátor uvedl, že Mamdani by měl skončit ve věznici Guantánamo, která je známá především tím, že tam USA umístily osoby podezřelé z podílu na útocích z 11. září.
Někteří příbuzní obětí útoků nechtějí, aby se Mamdani, hlasitý zastánce palestinských práv, letošní vzpomínkové akce 11. září zúčastnil. Další rodiny obětí naopak starostu obhajují.
Dandia uznává, že islamofobie nevymizela, ale je optimistický ohledně toho, jak daleko muslimská komunita New Yorku došla. „Byl jsem svědkem růstu naší institucionální moci, ale také toho, jak si ostatní Newyorčané, kteří nejsou muslimové, uvědomují, že všichni společně tvoříme součást tohoto města,“ řekl. „Myslím, že to má opravdu velký význam, protože Řím také nebyl postaven za jeden den a nepostavil ho jeden člověk ani jediná skupina lidí. Postavila ho celá komunita.“