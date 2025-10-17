Polsko nevydá podezřelého z útoku na Nord Stream. Schröder plynovod opět hájil

Autor: ,
  14:07aktualizováno  14:16
Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla muže, kterého úřady identifikovaly jako Volodymyra Z., na konci září poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem. Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder dnes mezitím rozhodnutí o výstavbě kontroverzního plynovodu opět obhajoval.
Švédská pobřežní stráž zveřejnila snímek, na kterém je vidět únik z plynovodu...

Švédská pobřežní stráž zveřejnila snímek, na kterém je vidět únik z plynovodu Nord Stream 2. (28. září 2022) | foto: AP

Zařízení plynovodu Nord Stream 1 v německém Lubminu 8. března 2022
Německý exkancléř Gerhard Schröder (3. října 2024)
Únik plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2. Fotku pořídila dánská stíhačka F-16....
Únik plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2. Fotku pořídila dánská stíhačka F-16....
7 fotografií

Polský premiér Donald Tusk nedávno uvedl, že rozhodnutí o extradici muže je na soudu, ale jeho vydání není v zájmu polské vlády.

Němečtí státní zástupci sdělili, že šestačtyřicetiletý Volodymyr Z. je trénovaným potápěčem a podle nich byl součástí skupiny, která před třemi lety umístila výbušniny na potrubí plynovodu Nord Stream poblíž dánského ostrova Bornholm. Muž čelí obvinění ze spiknutí za účelem spáchání útoku prostřednictvím výbušnin a ze sabotáže.

Sedm sabotérů, všichni z Ukrajiny. Němci už znají pachatele útoku na Nord Stream

Obhájce podezřelého obvinění odmítl a tvrdí, že se jeho mandant ničeho nedopustil. Zpochybnil také, zda je případ týkající se ničení ruského majetku Ukrajincem v době války mezi Ruskem a Ukrajinou trestní záležitostí.

Volodymyr Z. je jedním ze dvou Ukrajinců, o jejichž vydání v této kauze usilují německé úřady. V srpnu italská policie zatkla Ukrajince podezřelého z toho, že útok na Nord Stream koordinoval. Italský soud v polovině září rozhodl, že muže, označovaného v médiích jako Serhij K., vydá do Německa. Soud vyšší instance jeho vydání ale prozatím zablokoval.

Schröder vypovídal čím dál podrážděněji

Schröder podal svou výpověď týkajcící se Nord Streamu před vyšetřovacím výborem zemského sněmu spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Jeho poslanci se zabývají možným ruským vlivem na regionální politiky, kteří schvalovali výstavbu plynovodu, jež spojoval Německo a Rusko přes Baltské moře.

Sociální demokrat Schröder byl kancléřem v letech 1998 až 2005. Nyní je mu 81 let. Před vyšetřovacím výborem v zemském sněmu ve Schwerinu měl vypovídat už v polovině ledna. Tehdy ale odřekl s odkazem na své špatné zdraví. Podle tehdejšího vyjádření trpí typickými příznaky syndromu vyhoření včetně hlubokého vyčerpání, nedostatku energie a poruchami spánku.

Pozornost médií proto v květnu vyvolala Schröderova účast na volbě nového premiéra spolkové země Dolní Sasko. Než se stal spolkovým kancléřem, byl Schröder osm let sám dolnosaským premiérem.

V červenci Schröder uvedl, že je přece jen odhodlán vypovídat, stanovil si ale podmínku, že bude hovořit pouze na dálku po internetu. Dnes ve svém vystoupení rozhodnutí ohledně plynovodu Nord Stream 2 opět obhajoval. Řekl mimo jiné, že se jeho vláda sociálních demokratů (SPD) a zelených chtěla odklonit od využívání energie z jádra a vsadit chtěla na uhlí a ekologičtější zemní plyn, který měl proudit levně právě plynovodem z Ruska. Podle agentury DPA působil Schröder v průběhu své výpovědi stále více podrážděně.

Stydět se má Rusko. Není v polském zájmu vydat útočníka na Nord Stream, tvrdí Tusk

Plynovod Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, potrubím ale nikdy žádný plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu nebyl uveden do komerčního provozu. Spolu s plynovodem Nord Stream 1, který začal fungovat v roce 2011, byly trubky Nord Streamu 2 při sérii explozí v září 2022 poškozeny. Podle německých vyšetřovatelů je odpálilo ukrajinské komando. O vydání dvou jeho členů z Itálie a Polska nyní Německo usiluje.

Schröder je v Německu vnímán značně kontroverzně. Po odchodu z vrcholné politiky působil mimo jiné ve společnostech Nord Stream 2 a Rosněfť a ucházel se také o členství v dozorčí radě Gazpromu. Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu neodsoudil Moskvu za vojenskou agresi, kritizoval protiruské sankce a odmítal odejít z funkcí v ruských státních podnicích. Schröder se rovněž netají přátelstvím s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Pokus sociální demokracie svého bývalého předsedu kvůli proruským názorům vyloučit ale ztroskotal.

Vstoupit do diskuse

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Nemrah odmítl v Dozimetru vypovídat, Dovhomilja mluvil o vlivu STAN a TOP 09

Aktualizujeme

V pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá klíčový svědek v celém případu Pavel Dovhomilja. Ten před soudem vypovídal už v pondělí a úterý a nyní odpovídá na otázky obhájců...

17. října 2025  6:51,  aktualizováno  14:29

ANALÝZA: Orbán se tetelí blahem. Podepíše se Budapešťské memorandum 2.0?

Premium

Dvě a půl hodiny si ve čtvrtek telefonovali Donald Trump a Vladimir Putin. Hlavní výsledek? Další schůzka na nejvyšší úrovni, po Aljašce přichází na řadu Budapešť. Putin se v ní zatčení bát nemusí,...

17. října 2025  14:18

Polsko nevydá podezřelého z útoku na Nord Stream. Schröder plynovod opět hájil

Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla muže, kterého úřady identifikovaly...

17. října 2025  14:07,  aktualizováno  14:16

Policie v centru Plzně prověřuje podezřelý kufr, okolní doprava stojí

Policisté uzavřeli v pátek před druhou hodinou odpoledne okolí pomníku Díky, Ameriko! v centru Plzně. Dostali oznámení, že se u něj nachází kufr, který by mohl být nebezpečný.

17. října 2025  14:06

Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun Su-30, hlásí Ukrajinci

Sledujeme online

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk uvedl, že Rusko v noci sestřelilo na Krymu jednu ze svých stíhaček. Kanál Fighterbomber píše o ztrátě letounu Su-30SM. Rusko v noci podniklo rozsáhlý...

17. října 2025  12:51,  aktualizováno  14:03

Na chytré WC u nového parkoviště si řidiči neodskočí. Proč zůstává mimo provoz?

Svitavy v létě otevřely nový přivaděč do průmyslové zóny s parkovištěm, které řidičům kamionů mělo dát šanci si odpočinout. Jenže hlavní benefit v podobě nových sprch a sociálního zařízení je pro ně...

17. října 2025  14:01

Nevešli se do auta, tak si střihli, kdo pojede v kufru. Partu vyhmátli strážníci

Do auta pro šest se sedmičlenná partička vracející se z večírku nevešla, tak si dva střihli, kdo si vleze do kufru. Dění na ulici však sledoval operátor českobudějovického kamerového systému a...

17. října 2025  13:58

Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že...

15. října 2025  10:03,  aktualizováno  17.10 13:56

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a...

17. října 2025  13:52

Evropští socialisté vyloučili Směr. Fico je hrdý, stranu lanaří Patrioti pro Evropu

Strana evropských socialistů (PES) v pátek vyloučila ze svých řad stranu Směr-SD slovenského premiéra Roberta Fica. Potvrdil to zdroj z řad evropských socialistů. Stalo se tak na kongresu Strany...

17. října 2025  13:51

Obyvatelé kraje si zaslouží bezúhonné vedení, vyzvalo ANO Půtu k rezignaci

Opoziční zastupitelé klubu ANO v Libereckém kraji vyzvali obviněného hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj k rezignaci. Obyvatelé Libereckého kraje si zaslouží bezúhonné vedení kraje,...

17. října 2025  8:25,  aktualizováno  13:38

Temný příběh soutěžícího z Milionáře: Kalivoda za výhru koupil zbraně a vraždil

V soutěži Chcete být milionářem, kterou vysílaly dvě televizní stanice v letech 2000 až 2005, se před kamerami objevil i pozdější vrah Viktor Kalivoda. Mladý uhlazený muž s kamennou tváří a pouhým...

17. října 2025  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.