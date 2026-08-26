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Požár plynárenského podniku v Rusku zabil sedm lidí. Většinu obětí tvoří Číňané
Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia
Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...
Požár plynárenského podniku v Rusku zabil sedm lidí. Většinu obětí tvoří Číňané
Požár v plynárenském závodě v Amurské oblasti na ruském Dálném východě zabil nejméně sedm lidí, včetně šesti Číňanů. Dalších devět Číňanů se pohřešuje. Přes 150 lidí bylo ošetřeno, 36 zůstává v...
Dolly Partonová svou nemoc tajila. Její agent prozradil, čemu podlehla
Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle...
Porucha klimatizace způsobila požár nemocnice. Z 16 novorozenců přežil jediný
Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně 15 novorozenců, informovala ve středu pákistánská televize Geo TV. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci. Hořet začalo...
Dvě oběti a nejvíce případů za 35 let. V USA se prudce šíří nákaza spalniček
Spojené státy registrují první dva letošní případy úmrtí na nákazu spalniček, která se v zemi šíří nebývalým tempem. Dva mrtvé hlásí stát Pensylvánie v době, kdy počet případů s klesající...
Nástupcem senátora Grahama má být jeho sestra. Favoritka Trumpa vyhrála primárky
Sestra nedávno zesnulého amerického senátora Lindseye Grahama získala republikánskou nominaci pro listopadové kongresové volby, v nichž budou Američané vybírat jeho nástupce. Darline Grahamová, která...
Poslanci rozhodnou o Pavlovu vetu k novele, která usnadní zadlužování
Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě chce ve středu ve Sněmovně přehlasovat veto prezidenta Petra Pavla k návrhu, jehož podstatou je rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Vládě změna pravidel umožní...
Když se nad krajinou zavře poklice. Co je tepelná kupole a proč je tak nebezpečná
Když horký vzduch zůstane několik dní nad jednou oblastí, teploty rostou a úlevu nepřinášejí ani noci, může za to tepelná kupole. Jak vzniká a proč je nebezpečná?
Sankce tvrdě dolehly na ruský diskont Mere. Prodejny v Česku zatím žijí
Ruský diskontní řetězec Mere, který má v Česku dvanáct prodejen, čelí důsledkům evropských sankcí. Finanční analytický úřad FAÚ na konci července zmrazil podíly ruským manželům Andrejovi a Anně...
Do Evropy se valí nová vlna exportu z Číny. Ta hodlá i tuto příležitost využít
Odhaduje se, že se dnes v Číně vyrábí přes 70 až 80 procent všech klimatizací na světě, a to včetně produkce pro západní a japonské značky, které tam mají své továrny. Domácí trh se již nasytil, nyní...
Křeče, průjem, zvracení. Zákeřné noroviry napadají Čechy nejvíc za sedm let
Křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc s lavorem na zvracení. To letos zažily už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřnými noroviry.
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Na hlídce s kábulskou mravnostní policií. Hlídá délku vousů i cizoložství
Jednotka tálibánského ministerstva pro šíření ctnosti a předcházení neřesti měla rušný den v „hříchem“ prolezlých ulicích Kábulu. Přestupků je přehršel.
SpaceX postaví čtvrtý kosmodrom pro Starship. Projekt má stát 100 miliard dolarů
Americká vesmírná společnost SpaceX v úterý představila projekt nového rozsáhlého kosmodromu pro své lodě Starship, který chce postavit v jižní Louisianě nejméně za 100 miliard dolarů (přes dva...