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Desítky kulohlavců uvázly na novozélandské pláži, žádný nepřežil

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  11:56
Na pobřeží jsou vidět mrtví kulohlavci, které moře v noci vyvrhlo u mysu...

Na pobřeží jsou vidět mrtví kulohlavci, které moře v noci vyvrhlo u mysu Palliser. (5. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Na pobřeží jsou vidět mrtví kulohlavci, které moře v noci vyvrhlo u mysu...
Na pobřeží jsou vidět mrtví kulohlavci, které moře v noci vyvrhlo u mysu...
Skupina školáků pomáhá pracovníkům projektu Jonah postarat se o uvázlé zvíře....
Skupina školáků pomáhá pracovníkům projektu Jonah postarat se o uvázlé zvíře....
6 fotografií
Na pláži na jižním cípu novozélandského Severního ostrova našli ve čtvrtek ráno tamního času přibližně padesát kulohlavců, kteří uvázli mezi kameny. I přes snahy dobrovolníků o záchranu savců však žádný z těchto kytovců nepřežil.

Novozélandské úřady dříve uvedly, že při záchraně čtyř přeživších kulohlavců spolupracují s Maory, příslušníky novozélandského původního obyvatelstva, a skupinou Project Jonah, která se zaměřuje na záchranu velryb, delfínů a dalších mořských savců.

Dobrovolníci se pokoušeli kulohlavce, kteří nepodlehli zraněním, udržet naživu tím, že je hydratovali pomocí kbelíků s vodou a mokrých ručníků.

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„Je to strašné. Ti, co to přežili, melou z posledního,“ uvedl jeden z tamních obyvatel během záchranné operace. Nakonec však všichni kytovci uhynuli, a to včetně dvou jedinců, které se předtím podařilo dostat zpět do vody, napsala Radio New Zealand.

Nový Zéland a Austrálie zažívají poměrně často hromadná uváznutí kulohlavců i dalších druhů kytovců. Vloni v říjnu na Novém Zélandu zahynulo téměř 30 kulohlavců. V červenci 2023 uvázlo ve státě Západní Austrálie 97 těchto kytovců a v dubnu 2024 se na mělčině téhož státu objevilo 160 jedinců.

Na 230 kulohlavců pak v roce 2022 uvázlo v Macquarie Harbour na západě Tasmánie a v roce 2020 na stejném místě na mělčině uvázlo rekordních 470 kulohlavců černých.

17. listopadu 2021
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