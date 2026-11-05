Desítky kulohlavců uvázly na novozélandské pláži, žádný nepřežil

Novozélandské úřady dříve uvedly, že při záchraně čtyř přeživších kulohlavců spolupracují s Maory, příslušníky novozélandského původního obyvatelstva, a skupinou Project Jonah, která se zaměřuje na záchranu velryb, delfínů a dalších mořských savců.
Dobrovolníci se pokoušeli kulohlavce, kteří nepodlehli zraněním, udržet naživu tím, že je hydratovali pomocí kbelíků s vodou a mokrých ručníků.
|
Mrtvá velryba u dánského ostrova je opravdu Timmy, našlo se sledovací zařízení
„Je to strašné. Ti, co to přežili, melou z posledního,“ uvedl jeden z tamních obyvatel během záchranné operace. Nakonec však všichni kytovci uhynuli, a to včetně dvou jedinců, které se předtím podařilo dostat zpět do vody, napsala Radio New Zealand.
Nový Zéland a Austrálie zažívají poměrně často hromadná uváznutí kulohlavců i dalších druhů kytovců. Vloni v říjnu na Novém Zélandu zahynulo téměř 30 kulohlavců. V červenci 2023 uvázlo ve státě Západní Austrálie 97 těchto kytovců a v dubnu 2024 se na mělčině téhož státu objevilo 160 jedinců.
Na 230 kulohlavců pak v roce 2022 uvázlo v Macquarie Harbour na západě Tasmánie a v roce 2020 na stejném místě na mělčině uvázlo rekordních 470 kulohlavců černých.
|
17. listopadu 2021