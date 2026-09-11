Podle ní vývoj ještě prohloubí dopady války na Blízkém východě na mezinárodní obchod, zatímco Írán už řadu měsíců omezuje lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Teherán ve středu uvítal územní zisky svých spojenců - povstalců z Jemenu .
„Plavba je bezpečná pro všechny s výjimkou saúdskoarabských plavidel,“ uvedl vojenský mluvčí Húsíů, kteří v jemenské občanské válce bojují proti mezinárodně uznávané jemenské vládě, podporované koalicí v čele se Saúdskou Arábií.
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Boje povstalců s Rijádem v posledních týdnech zesílily a minulý týden Húsíové zahájili ofenzivu s cílem ovládnout strategický průliv Báb al-Mandab. Nyní zřejmě převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u průlivu Báb al-Mandab.
Poradce íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího označil nejnovější územní zisky jemenských povstalců za „oslnivé vítězství“.
„Íránci nyní kontrolují nejen Hormuzský průliv, ale i další klíčový strategický bod na Blízkém východě,“ řekl AFP Farea Muslimi, analytik z londýnského think-tanku Chatham House.
Tyto nejvýznamnější územní zisky Húsíů za poslední roky v oblasti by mohly posílit íránskou strategii nátlaku na USA blokádou Hormuzského průlivu, která zvyšuje ceny ropy a plynu.
Saúdská Arábie, největší světový vývozce ropy, stále více spoléhá na přepravu této suroviny přes Rudé moře jako na alternativu k Hormuzskému průlivu, kde Írán útočí na tankery. Ovládnutí průlivu Báb al-Mandab však způsobí komplikace i na této trase.
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Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí dnes oznámil, že Teherán plánuje na pondělí schůzku v Ománu, na níž chce se státy Perského zálivu jednat o bezpečných trasách pro obchodní plavbu Hormuzským průlivem.
Ten Írán začal blokovat letos v březnu poté, co proti němu USA s Izraelem zahájily válku. USA tam posléze vyhlásily blokádu íránských přístavů.
„Cílem tohoto setkání je podpořit lepší vzájemné porozumění mezi zeměmi regionu a přispět k posílení společné regionální bezpečnosti,“ uvedlo ve středu íránské ministerstvo zahraničí. Schůzky se mají zúčastnit Irák a další státy Perského zálivu.