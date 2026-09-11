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Pánové strategického průlivu v Jemenu ho zavřeli pro saúdské lodě

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  20:25
Báb-al-Mandab čili Brána nářků. Průliv mezi Rudým mořem a Adenským zálivem,...

Báb-al-Mandab čili Brána nářků. Průliv mezi Rudým mořem a Adenským zálivem, který mají pod kontrolou jemenští Húsíové (12. července 2026) | foto: NASA WORLDVIEWReuters

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Plavba průlivem Báb al-Mandab, který spojuje Adenský záliv s Rudým mořem a je součástí vodní cesty k Suezskému průplavu, je bezpečná pro všechny lodě, kromě těch ze Saúdské Arábie. Uvedli to ve středu jemenští povstalci Húsíové, kteří nad tímto strategickým průlivem zřejmě získali kontrolu.

Podle ní vývoj ještě prohloubí dopady války na Blízkém východě na mezinárodní obchod, zatímco Írán už řadu měsíců omezuje lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Teherán ve středu uvítal územní zisky svých spojenců - povstalců z Jemenu .

„Plavba je bezpečná pro všechny s výjimkou saúdskoarabských plavidel,“ uvedl vojenský mluvčí Húsíů, kteří v jemenské občanské válce bojují proti mezinárodně uznávané jemenské vládě, podporované koalicí v čele se Saúdskou Arábií.

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Boje povstalců s Rijádem v posledních týdnech zesílily a minulý týden Húsíové zahájili ofenzivu s cílem ovládnout strategický průliv Báb al-Mandab. Nyní zřejmě převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u průlivu Báb al-Mandab.

Poradce íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího označil nejnovější územní zisky jemenských povstalců za „oslnivé vítězství“.

„Íránci nyní kontrolují nejen Hormuzský průliv, ale i další klíčový strategický bod na Blízkém východě,“ řekl AFP Farea Muslimi, analytik z londýnského think-tanku Chatham House.

Tyto nejvýznamnější územní zisky Húsíů za poslední roky v oblasti by mohly posílit íránskou strategii nátlaku na USA blokádou Hormuzského průlivu, která zvyšuje ceny ropy a plynu.

Saúdská Arábie, největší světový vývozce ropy, stále více spoléhá na přepravu této suroviny přes Rudé moře jako na alternativu k Hormuzskému průlivu, kde Írán útočí na tankery. Ovládnutí průlivu Báb al-Mandab však způsobí komplikace i na této trase.

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Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí dnes oznámil, že Teherán plánuje na pondělí schůzku v Ománu, na níž chce se státy Perského zálivu jednat o bezpečných trasách pro obchodní plavbu Hormuzským průlivem.

Ten Írán začal blokovat letos v březnu poté, co proti němu USA s Izraelem zahájily válku. USA tam posléze vyhlásily blokádu íránských přístavů.

„Cílem tohoto setkání je podpořit lepší vzájemné porozumění mezi zeměmi regionu a přispět k posílení společné regionální bezpečnosti,“ uvedlo ve středu íránské ministerstvo zahraničí. Schůzky se mají zúčastnit Irák a další státy Perského zálivu.

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