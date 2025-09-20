Ultraplavání. Manželé z Francie chtějí překonat Atlantik. Cesta potrvá tři měsíce

Autor: ,
  13:56
Francouzský pár Matthieu Witvoet a Chloe Legerová-Witvoetová trénují ve Středozemním moři, aby uplavali za tři měsíce štafetově vzdálenost přes 3 tisíce kilometrů v Atlantském oceánu a vytvořili tak nový rekord. Za cíl mají také osvětovou kampaň, v rámci níž chtějí zvýšit povědomí o ochraně oceánů.
Francouzský pár trénuje ve Středozemním moři, aby se připravil na rekordní...

Francouzský pár trénuje ve Středozemním moři, aby se připravil na rekordní tříměsíční štafetové přeplavání Atlantiku. (20. září 2025) | foto: Reuters

Francouzský pár trénuje ve Středozemním moři, aby se připravil na rekordní...
Francouzský pár trénuje ve Středozemním moři, aby se připravil na rekordní...
Francouzský pár trénuje ve Středozemním moři, aby se připravil na rekordní...
Francouzský pár trénuje ve Středozemním moři, aby se připravil na rekordní...
9 fotografií

Manželé plánují 1. listopadu vyrazit z Kapverd u afrického pobřeží na 3 800 kilometrů dlouhou dálkovou plavbu na francouzské souostroví Guadeloupe v Karibiku.

Pár se bude každý den střídat v plavání po šesti hodinách a pokusí se tak vytvořit rekord v nejdelším štafetovém plavání s driftováním, což znamená, že loď, na které budou spát, bude v noci sama driftovat a ujede tak určitou část z celkové vzdálenosti.

„Je to ultraplavání a to rádi děláme,“ řekla Legerová-Witvoetová. V roce 2019 přeplavali manželé Gibraltarský průliv ze Španělska do Maroka, v roce 2021 plavali po Seině z Paříže až do Deauville a v roce 2023 doplavali z Marseille do Barcelony.

La Manche nepřekonal. Peníze pro nemocnou Amálku však plavec získal

Dálková plavba přes Atlantik je však výzvou jiné úrovně. Očekává se, že teplota vody se bude pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Plavecký pár proto trénuje už dva roky a zdokonaluje svou techniku, aby se vyhnul zraněním.

„Toto léto jsme toho naplavali hodně, plavali jsme téměř tři až čtyři hodiny denně, takže jsme si opravdu zvyklí plavat každý den,“ řekla Legerová-Witvoetová. Na jejich katamaránu bude posádka čtyř lidí, včetně zdravotní sestry.

Cílem akce je zvýšit povědomí o ochraně oceánů. Francouzi vytvořili vzdělávací výzvu, do které se přihlásilo více než 63 tisíc školáků. Děti a učitelé budou každý týden dostávat připravené lekce na témata související s oceány a zároveň budou moct sledovat, jak plavci na své cestě pokročili.

„Pokud se nám nepodaří tu vzdálenost uplavat a naši výzvu dokončit, ale uspějeme s osvětovou kampaní, bude to větší úspěch, než kdybychom plavbu dokončili, ale v osvětové kampani selhali,“ uvedla francouzská dálková plavkyně.

Kapverdy (oranžově) a Guadeloupe (červeně)

Kapverdy (oranžově) a Guadeloupe (červeně)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

VIDEO: Horolezci v akci. Kvůli sanaci vyšehradské skály uzavřeli tunel pod ní

Řidiči po celý víkend neprojedou pražským vyšehradským tunelem. Výluka se týká i MHD, dopravní podnik (DPP) zavedl náhradní autobusovou dopravu. Důvodem jsou práce na zajištění vyšehradské skály, ze...

20. září 2025  15:02

Musíme Česko chránit před drony, vyzval Fiala na konferenci při Dnech NATO

Lepší ochranu České republiky proti dronům slíbil premiér Petr Fiala v rámci tiskové konference na Dnech NATO, kterou pořádal společně s ministryní obrany Janou Černochovou.

20. září 2025  14:49

Pracovní víza do USA pro zahraniční specialisty budou stát desítky tisíc dolarů

Sledujeme online

Víza do Spojených států pro kvalifikované zahraniční pracovníky budou ročně stát 100 tisíc dolarů (asi dva miliony korun), uvedl v pátek podle agentur americký prezident Donald Trump. Na toto...

20. září 2025  7:23,  aktualizováno  14:45

Obrazce z kouře, burácení bombardéru. Pavel na Dnech NATO zavítal mezi diváky

Přímý přenos

Tisíce lidí zamířily na mošnovské letiště, kde se celý víkend konají Dny NATO. Na jednom místě jsou k vidění všechny novinky, které česká armáda v poslední době zařadila do své výzbroje a které...

20. září 2025  8:33,  aktualizováno  14:43

RECENZE: Když už zešílet v divočině, tak jedině takto. Ve dvou, hravě a s vtipem

70 % Premium

Kvůli tragické smrti jednoho ze dvou hrdinů snímku Raději zešílet v divočině se bohužel pozapomnělo, jak hravý, uličnický a láskyplný je vítěz mezinárodní soutěže letošního karlovarského festivalu....

20. září 2025

Bavme se se Západem, ale i Východem. Rusko je velmoc, říká lídr Stačilo!

Druhý vysočinský lídr v pořadí seriálu předvolebních rozhovorů a druhý kandidát, který žije mimo Kraj Vysočina. Jedničkou kandidátky Stačilo! na Vysočině je bývalý policejní vyšetřovatel,...

20. září 2025

Ultraplavání. Manželé z Francie chtějí překonat Atlantik. Cesta potrvá tři měsíce

Francouzský pár Matthieu Witvoet a Chloe Legerová-Witvoetová trénují ve Středozemním moři, aby uplavali za tři měsíce štafetově vzdálenost přes 3 tisíce kilometrů v Atlantském oceánu a vytvořili tak...

20. září 2025  13:56

Nechci sedět ve vládě, chci ji sestavovat, zdůraznil Fiala. Poukázal na potřebu NATO

Premiér a předseda ODS Petr Fiala v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že Česká republika je připravena se bránit. Premiér těmito slovy reagoval na dotaz, zda je Česko připraveno na...

20. září 2025  12:26,  aktualizováno  13:37

Zraněného českého turistu se podařilo z Tater dostat vrtulníkem až napodruhé

Osmapadesátiletý český turista si při sestupu ze Slavkovského štítu poranil kotník. Muž kvůli zranění nemohl dále pokračovat v túře, na které byl spolu se svým třináctiletým synem. Na pomoc byla...

20. září 2025  13:06

Program v neděli na Dnech NATO 2025: Red Arrows i úderný Harrier v premiéře

Zatímco vrcholem sobotního programu byl průlet legendárního bombardéru B-52, v neděli se milovníci armádní techniky mohou těšit na úderný Harrier. Areál Letiště Leoše Janáčka v Mošnově se otevře v...

20. září 2025  13:06

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Když krteček cvičí taiči a Pat s Matem mluví. Jak si národy přetvářejí pohádky

Premium

Co mají společného Ježíš, kačer Donald a Huckleberry Finn? Jejich příběhy se v jiných kulturách vyprávěly tak, aby je cizí publikum přijalo za vlastní. Takhle si třeba Nizozemci namluvili Pata...

20. září 2025

Ukrajinci zasáhli rafinerie v Rusku. To poslalo opačným směrem 580 dronů

Ukrajinské drony poškodily ruské petrochemické podniky v Saratově a Samarské oblasti, zásobující ruskou armádu, informoval ukrajinský generální štáb. Rusko mezitím v noci na sobotu vyslalo proti...

20. září 2025  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.