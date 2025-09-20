Ultraplavání. Manželé z Francie chtějí překonat Atlantik. Cesta potrvá tři měsíce

Manželé plánují 1. listopadu vyrazit z Kapverd u afrického pobřeží na 3 800 kilometrů dlouhou dálkovou plavbu na francouzské souostroví Guadeloupe v Karibiku.
Pár se bude každý den střídat v plavání po šesti hodinách a pokusí se tak vytvořit rekord v nejdelším štafetovém plavání s driftováním, což znamená, že loď, na které budou spát, bude v noci sama driftovat a ujede tak určitou část z celkové vzdálenosti.
„Je to ultraplavání a to rádi děláme,“ řekla Legerová-Witvoetová. V roce 2019 přeplavali manželé Gibraltarský průliv ze Španělska do Maroka, v roce 2021 plavali po Seině z Paříže až do Deauville a v roce 2023 doplavali z Marseille do Barcelony.
Dálková plavba přes Atlantik je však výzvou jiné úrovně. Očekává se, že teplota vody se bude pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Plavecký pár proto trénuje už dva roky a zdokonaluje svou techniku, aby se vyhnul zraněním.
„Toto léto jsme toho naplavali hodně, plavali jsme téměř tři až čtyři hodiny denně, takže jsme si opravdu zvyklí plavat každý den,“ řekla Legerová-Witvoetová. Na jejich katamaránu bude posádka čtyř lidí, včetně zdravotní sestry.
Cílem akce je zvýšit povědomí o ochraně oceánů. Francouzi vytvořili vzdělávací výzvu, do které se přihlásilo více než 63 tisíc školáků. Děti a učitelé budou každý týden dostávat připravené lekce na témata související s oceány a zároveň budou moct sledovat, jak plavci na své cestě pokročili.
„Pokud se nám nepodaří tu vzdálenost uplavat a naši výzvu dokončit, ale uspějeme s osvětovou kampaní, bude to větší úspěch, než kdybychom plavbu dokončili, ale v osvětové kampani selhali,“ uvedla francouzská dálková plavkyně.
Kapverdy (oranžově) a Guadeloupe (červeně)
