Plastiky a botox. Která žena v Trumpově okolí naopak zůstala sama sebou

Kimberly Guilfoyleová
Bývalá televizní moderátorka stanice Fox News a někdejší snoubenka Donalda Trumpa mladšího patří k nejvýraznějším tvářím estetiky označované jako „Mar-a-Lago face“. Její vzhled se během posledních dvou desetiletí výrazně proměnil. Plnější rty, výrazné líčení a ostřeji vykreslené rysy obličeje vyvolávají spekulace o výplních, botoxu i plastických operacích. Sama Guilfoyleová však žádné takové zákroky veřejně nepotvrdila. V říjnu 2026 navíc skončila ve funkci americké velvyslankyně v Řecku poté, co ji Bílý dům vyzval k rezignaci kvůli podezřením z nevhodného jednání, která odmítá.