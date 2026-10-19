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Plastiky a botox. Která žena v Trumpově okolí naopak zůstala sama sebou

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  19:36
Plnější rty, vyhlazené tváře a proměny, které na sociálních sítích vyvolávají bouřlivé diskuse. Ženy z okolí Donalda Trumpa na sebe poutají pozornost nejen politikou, ale i svým vzhledem. Některé jsou spojovány s fenoménem „Mar-a-Lago face“, jiné se výrazným úpravám vyhýbají. Kdo se změnil téměř k nepoznání a která z nejmocnějších žen Bílého domu jde proti MAGA proudu?
Část 1/7

Rty Kimberly Guilfoyleové mluví samy za sebe. Bez umělé výplně, by to prostě nešlo.

Kimberly Guilfoyleová

Bývalá televizní moderátorka stanice Fox News a někdejší snoubenka Donalda Trumpa mladšího patří k nejvýraznějším tvářím estetiky označované jako „Mar-a-Lago face“. Její vzhled se během posledních dvou desetiletí výrazně proměnil. Plnější rty, výrazné líčení a ostřeji vykreslené rysy obličeje vyvolávají spekulace o výplních, botoxu i plastických operacích. Sama Guilfoyleová však žádné takové zákroky veřejně nepotvrdila. V říjnu 2026 navíc skončila ve funkci americké velvyslankyně v Řecku poté, co ji Bílý dům vyzval k rezignaci kvůli podezřením z nevhodného jednání, která odmítá.



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