Britský premiér Burnham obvinil íránské revoluční gardy z plánu útoku na základnu

Britské úřady kvůli incidentu, při němž policie objevila výbušniny v dodávkách poblíž základny, zadržely a později propustily na kauci sedm lidí včetně jednoho íránského občana. Britští činitelé již dříve hovořili o možném zapojení Íránu, což Teherán odmítl.
„Mohu potvrdit, že podle našeho hodnocení byl (pokus o útok) velmi pravděpodobně koordinován v Íránu, téměř jistě řízen íránskými Islámskými revolučními gardami,“ řekl Burnham poslancům britského parlamentu.
Policisté poblíž základny, odkud startovaly americké bombardéry k úderům na Írán, zadrželi 27. září pět mužů ve věku 23 až 25 let kvůli podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami a z přípravy teroristického útoku.
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USA po incidentu stáhly své bombardéry z britské základny Fairford
Všech pět britských občanů později propustili na kauci a vyšetřují je na svobodě. Propustili i 27letého britsko-íránského občana a 22letého Brita, které zadrželi nezávisle na sobě ve Westminsteru v centrálním Londýně.
Spojené státy po incidentu všechny své bombardéry ze základny stáhly, ministr zahraničí Marco Rubio však uvedl, že jejich přesun s událostí nesouvisí.