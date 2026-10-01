Rapper Kanye West v Rusku nakonec nevystoupí. Organizátoři koncerty zrušili

Od té doby zůstávaly okolnosti nejasné a organizátoři neposkytovali žádné přesnější informace o tom, zda se koncerty uskuteční nebo ne. Až ve středu zveřejnila pořadatelská organizace Say Agency na síti Telegram zprávu o definitivním zrušení.
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„Přátelé, s upřímnou lítostí vás chceme informovat, že se koncerty Ye v Petrohradě nebudou moci v plánovaných termínech uskutečnit. V dohledné budoucnosti vydáme oficiální prohlášení o stavu projektu a našich plánech.“
West letos čelil rušení koncertů a zákazům vystoupení v několika evropských zemích po sérii antisemitských poznámek, včetně schvalování činů Adolfa Hitlera a využívání nacistické symboliky.
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Letos v lednu se West za své výroky omluvil a připsal je na vrub nediagnostikovanému poranění mozku a neléčené bipolární poruše. Pokud by se jeho koncerty uskutečnily, stal by se West jednou z největších mezinárodních hudebních hvězd, které navštívily Rusko od února 2022, kdy Moskva rozpoutala válku proti Ukrajině.