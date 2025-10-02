Podle Světové banky, OSN a Evropské unie vyjde obnova Gazy pěkně draho. Jen za první rok války to dělá 52 miliard dolarů. Škody na infrastruktuře, tedy domech, nemocnicích a silnicích, se vyšplhaly na 30 miliard. Ekonomické ztráty ze zastavené výroby a kolabující ekonomiky? Dalších 19 miliard. A pak je tu ještě 41 až 47 milionů tun suti za první rok války, které někdo musí odklidit.
Vision 2030
Dlouhodobý plán, který má proměnit zemi jak ekonomicky, tak společensky. Cílem je snížit závislost na ropě a rozvíjet nové odvětví a přilákat zahraniční investice, jako například ty americké či izraelské.
Saúdská Arábie spolu se sedmi dalšími arabskými a muslimskými zeměmi Trumpův plán přivítala. Ale stanovila jasné podmínky: Izrael nesmí okupovat Gazu, vysídlovat Palestince nebo anektovat Západní břeh.
Pro Rijád je ale klíčové něco jiného. Budoucnost regionu a vlastní ekonomická transformace v rámci strategie Vision 2030. Saúdové vnímají Gazu jako páku pro rozšíření svého politického a ekonomického vlivu.
Normalizace vztahů s Izraelem je pro korunního prince Muhammada bin Salmána strategickým cílem. Otevřela by království přístup k izraelským technologiím a investicím. A právě bin Salmán je klíčovou postavou: v minulosti prosadil dvoumiliardovou investici saúdského státního fondu do firmy Jareda Kushnera, i přes nesouhlas vlastních poradců. Úzké vazby mezi Rijádem a Trumpovým okolím mu dávají silnou vyjednávací pozici.
Masové migrace a mediátoři
Káhira, jediný arabský soused Gazanů, má existenční zájem na stabilitě. Především chce za každou cenu zabránit masové migraci Palestinců na své území.
Když Trump v lednu údajně navrhoval přesunout celou populaci Gazy do Egypta a Jordánska, arabští lídři pod vedením Káhiry zareagovali a začali formulovat vlastní plán. Ten představili 4. března při summitu Ligy arabských států. Podpořila ho Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar i Jordánsko. Počítá s regionálním fondem až 20 miliard dolarů na rekonstrukci.
Egyptský plán navrhuje dosazení „technokratické“ palestinské administrativy, která by Gazu spravovala po válce, což je mimochodem v souladu s Trumpovým novým plánem. Tímto krokem si Egypt zajišťuje vlastní bezpečnost a udržuje pozici klíčového hráče v regionální diplomacii.
Katar si mezitím roky budoval pozici významného prostředníka mezi Západem a Hamásem. Tato role však vzala za své v září, kdy Izrael zaútočil na politické vedení Hamásu přímo v Dauhá. Spojené státy útok sice kritizovaly, ale důsledky nevyvodily. Trump následně zprostředkoval telefonát, ve kterém se izraelský premiér Netanjahu katarskému premiérovi omluvil, čímž měl situaci uklidnit.
Kushner a saúdské miliardy
Jared Kushner, Trumpův zeť a bývalý poradce, není jen jedním z architektů plánu. Celá věc se mu hodí do obchodního plánu.
Po odchodu z Bílého domu založil investiční firmu Affinity Partners. Ta od saúdského státního fondu PIF dostala investici dvou miliard dolarů. A to navzdory varování investičního výboru fondu, který poukazoval na Kushnerovu nezkušenost a „přemrštěné“ poplatky. Rozhodnutí osobně schválil korunní princ Muhammad bin Salmán.
Kushnerovy obchodní aktivity se prolínají s jeho obnovenou rolí v Trumpově zahraniční politice. Podílel se například na zprostředkování rekordního odkupu herní společnosti Electronic Arts (EA) za 55 miliard dolarů saúdským fondem.
Kushnerovi se střetly zájmy. Transakce totiž vyžaduje schválení amerického výboru pro zahraniční investice, jehož členy jmenuje prezident Trump. Kushner tak současně zastupuje zájmy USA v citlivých jednáních a zároveň rozšiřuje své obchodní partnerství se Saúdskou Arábií.
Vláda v Gaze
Plán navrhuje, aby Gazu dočasně spravovala „technokratická, apolitická palestinská komise“ pod dohledem mezinárodního orgánu s názvem „Rada pro mír“, kterému bude předsedat sám Donald Trump. Jenže kde takové technokraty vzít po skoro 20 letech vlády Hamásu? Palestinská samospráva, vládnoucí na Západním břehu, ukazuje jako nedůvěryhodná, proto má podle plánu jen omezenou roli, dokud neprojde rozsáhlými reformami.
Pro izraelského premiéra Benjamina Netanjahua je plán způsobem, jak se prezentovat jako vítězný válečný vůdce a zároveň ukončit konflikt, který ho politicky ohrožuje. Souhlasem s plánem může vyhovět tlaku USA a mezinárodního společenství, aniž by musel dělat ústupky krajně pravicovým partnerům ve své vládě, kteří požadují pokračování války. Trump mu navíc slíbil plnou podporu k „dokončení práce“, pokud Hamás dohodu odmítne.
Trumpův plán není motivován altruismem, ale pragmatickými zájmy všech zúčastněných. Saúdové vidí příležitost k normalizaci vztahů s Izraelem a posílení regionálního vlivu. Egypt se snaží za každou cenu zabránit humanitární katastrofě na svých hranicích. Katar bojuje o udržení role mediátora. Netanjahu usiluje o politické přežití. A Jared Kushner má ve hře miliardy dolarů.
Palestinci? Ti dostávají příslib „technokratické vlády“ a budoucnost, o které za ně rozhodli jiní. Celý plán připomíná spíše obchodní dohodu než mírovou iniciativu. Ale dá se od celoživotního byznysmena čekat něco jiného?