Nová diplomka, nebo odebrání titulu. Slováci mají plán proti plagiátorům

Usvědčení plagiátoři vysokoškolských prací by mohli v novém termínu odevzdat práci novou. Vyplývá to z připravované novely vysokoškolského zákona z dílny ministra školství Branislava Gröhlinga (na snímku), kterého pověřil premiér Igor Matovič po velké plagiátorské kauze prací vysoce postavených slovenských politiků. | foto: Profimedia.cz

Usvědčení plagiátoři vysokoškolských závěrečných prací by mohli dostat na Slovensku druhou šanci – pokud by v ­určité lhůtě odevzdali práci novou, o titul nepřijdou. Vyplývá to z připravované novely vysokoškolského zákona z dílny ministra školství Branislava Gröhlinga.