Pizza jako předzvěst války? Šéf Pentagonu chce mást falešnými objednávkami

Hegseth v rozhovoru se stanicí Fox News sdělil, že ví o účtu na sociální síti X s názvem Pentagon Pizza Report, který sleduje aktivitu pizzerií poblíž sídla ministra obrany. Napsal o tom server The Hill.
Zákazník Pentagon. Údery na Venezuelu provázel velký nárůst objednávek pizz
„Přemýšlel jsem, že si během náhodně vybraných večerů objednám spoustu pizzy jen proto, abych všechny zmátl. Jednoho pátečního večera, až uvidíte spoustu objednávek z (restaurace) Domino’s, možná to budu jen já v aplikaci (na objednávání jídla), kdo narušuje rovnováhu celého systému,“ řekl Hegseth v nedělním rozhovoru.
Data z Map Google předpověděla údery
Účet Pentagon Pizza Report sleduje indikátor „oblíbené časy“ na mapách Google Maps u pizzerií poblíž Pentagonu a dalších hlavních vojenských zařízení. Činí tak na základě úvahy, že náhlé nárůsty večerní či noční aktivity naznačují, že vysocí představitelé pracují déle než obvykle, což může signalizovat možný nebo probíhající vojenský zásah ve světě.
Pentagon Pizza Report několik hodin předtím, než se objevily zprávy o rozsáhlém útoku Izraele na Írán loni 12. června, kolem 19:00 místního času zaznamenal na Google Maps nárůst aktivity u čtyř pizzerií v okolí Pentagonu. Značilo to, že vojenští lídři zůstávali na místě, aby monitorovali vývoj situace, píše The Hill.
„K 18:59 východního času téměř všechny pizzerie poblíž Pentagonu zaznamenaly obrovský nárůst aktivity,“ stálo v příspěvku zveřejněném na tomto účtu.
Washington uvedl, že se do prvních úderů na Írán loni v létě nezapojil. Později se však k bombardování Íránu přidal, když 22. června zaútočil na jeho jaderná zařízení v rámci operace nazvané Půlnoční kladivo.
Hegseth v rozhovoru trval na tom, že představitelé v oblasti obrany jsou si podobných otevřených zdrojů informací plně vědomi a reagují na to, jak se veřejnost snaží sledovat jejich kroky. „Mnoho těchto faktorů dokážeme kontrolovat,“ řekl Hegseth.
Tradice sahající do studené války
Účet Pentagon Pizza Report, založený v roce 2024, není prvním pokusem veřejnosti sledovat souvislost mezi objednávkami a doručováním pizzy a vojenskou aktivitou. Tato praxe podle The Hill trvá už od 80. let minulého století.
„Média ne vždy vědí, že se brzy stane něco velkého, protože jsou v posteli, ale naši doručovatelé (pizzy) jsou tam venku ve dvě ráno,“ řekl majitel 43 restaurací Domino’s Frank Meeks listu Los Angeles Times v roce 1991.
Meeks tehdy připomněl, že 1. srpna 1990 večer si Ústřední zpravodajská služba (CIA) objednala 21 pizz, což byl tehdy za jeden večer rekord, pouhé hodiny před invazí iráckých sil do Kuvajtu a začátkem války v Perském zálivu.