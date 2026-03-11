P1N-ĎOUR startuje. Ukrajinci nám ukázali zbraň, po které baží Dubaj i Pentagon

Skutečně, zní to trochu jako sekačka nebo moped. Ale zvuk přichází seshora. A znepokojivým způsobem sílí. Pak se ozve hlasitá rána a dotěrné bzučení náhle zmlkne. „Pisjun,“ usměje se podsaditý voják na předměstí Slavjansku a zašlápne cigaretu.
Hučení šáhedů, dalekonosných dronů, které se Rusové naučili vyrábět od Íránců a jimiž už tři roky terorizují ukrajinská města, je slyšet i přes den. Plýtvat na tyto „létající sekačky“ drahou a nedostatkovou municí do Patriotů je nesmysl.
Ukrajinci si naštěstí už sami ve velkém vyrábějí efektivní protizbraň: malé a laciné interceptory.
V jednotce jsme si dělali legraci, že taky pojedeme do Emirátů. Ale naše práce je tady.