Irák zasáhla další písečná bouře, do nemocnic přišly s potížemi tisíce lidí

Provoz kvůli počasí přerušila letiště v Bagdádu, Nadžafu a Sulajmáníji. V nemocnicích přijali dva tisíce lidí, kteří měli problémy s dýcháním.

Až na zdravotnický sektor přerušily práci vládní úřady i část škol a byly odloženy zkoušky.

Agentura Reuters napsala, že v poslední době prožívá Irák v průměru jednu prašnou bouři týdně, což je nejhorší situace v novodobé historii.

„Je to teď každé tři čtyři dny. Určitě je to vlivem klimatických změn a nedostatku deště. Kdykoli začne foukat vítr, zvedne se prach a písek,“ řekl bagdádský taxikář Ahmad Zaman. Lékař Ihsán Maulúd z bagdádské nemocnice řekl, že zatím tam přijali 75 lidí s dýchacími potížemi. „Když je to nezbytné, nasazujeme kyslíkové přístroje,“ řekl.

Z hlediska ohrožení klimatickými změnami je Irák podle OSN na pátém místě na světě. Sucho a vysoké teploty vysušují zemědělskou půdu a velké části země jsou v létě jenom obtížně obyvatelné. V minulých letech v Iráku zaznamenali i 52 stupňů Celsia.